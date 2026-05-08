Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Çerkezköy'de İçme Suyu Deposu İnşaatının Temelini Attı

(TEKİRDAĞ)- Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile TESKİ, Çerkezköy'de 7 bin 500 metreküp kapasiteli içme suyu deposu inşaatının temelini attı. Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, "Biz de hizmet anlayışımızda risk alıyor, sorunların kaynağına iniyoruz. Tekirdağ, artık günü kurtaran değil; planlı ve cesur bir yönetim anlayışıyla yönetiliyor" dedi.

Büyükşehir Belediyesi ile Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ), 7 bin 500 metreküp kapasiteli içme suyu deposu inşaatının temelini attı. Mevcut 8 bin tonluk deponun yanında yapımına başlanan yeni depo, tamamlandığında Çerkezköy'ün su depolama kapasitesi yaklaşık iki katına çıkarması hedefleniyor. Cumhuriyet Mahallesi'nde gerçekleştirilen temel atma törenine kurum ve kuruluş temsilcileri, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

YATIRIM VURGUSU

Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, törende yaptığı konuşmada günü kurtaran değil geleceği inşa eden bir vizyonla çalıştıklarını ifade etti. Yüceer, "Gerçek yatırım cesaret ister. Gerçek belediyecilik ise risk almayı gerektirir. Altyapı sorunları pansuman tedbirlerle çözülemez. Biz de hizmet anlayışımızda risk alıyor, sorunların kaynağına iniyoruz. Tekirdağ, artık günü kurtaran değil; planlı ve cesur bir yönetim anlayışıyla yönetiliyor" dedi.

Tekirdağ'ın 11 ilçesinde; yıllardır ertelenen ve bekleyen tüm projelerin birer birer hayata geçirildiğini kaydeden Yüceer, "İçme suyu depoları yaparken aynı zamanda içme suyu şebekelerini yeniliyor, kanalizasyon hatlarını döşüyor, yağmur suyu altyapılarını tamamlıyor ve kentimizin altyapısını güçlendirmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Başkan Yüceer, temeli atılan 7 bin 500 metreküp kapasiteli deponun Çerkezköy'ün geleceği için önemli bir yatırım olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu depo sayesinde olası bir arıza, bakım çalışması, enerji kesintisi ya da ani tüketim artışında yaklaşık 50 bin vatandaşımıza bir gün boyunca kesintisiz su temin edebileceğiz. Biz günü kurtarmıyoruz, geleceği inşa ediyoruz. Evet, yollar kazılıyor. Evet, zaman zaman günlük yaşam etkileniyor. Ama biz o kazıların altında Çerkezköy'ün geleceğini inşa ediyoruz. Bir damla suyun bile boşa akmaması için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Altyapı yatırımlarının kalıcı çözümünün ancak sorunun kaynağına inerek mümkün olacağını belirten Yüceer, "Biz makyaj belediyeciliği yapmıyoruz. Fotoğraf ya da video belediyeciliği de yapmıyoruz. Biz kalıcı çözümler üretiyoruz. Bir hekim olarak biliyorum ki; pansuman tedbirlerle sorun çözülmez. Sorunun kaynağına inmek gerekir. İşte biz de altyapıdaki sorunları kalıcı olarak çözmek için çalışıyoruz" dedi."

HİZMETLER DEVAM EDECEK

Konuşmasında, "Cesaretle hareket ediyor, şehrimizin geleceğine yatırım yapıyoruz" vurgusu yapan Başkan Yüceer, şöyle devam etti:

"Bizim anlayışımızda medeniyet yerin üstünden önce yerin altında başlar. Önce sağlam altyapıyı kuracağız, ardından üstyapıyı tamamlayacağız. Çünkü yapılmadığında herkesi mağdur eden ama yapıldığında görünmeyen en önemli yatırım altyapıdır. Kanalizasyonu olmayan, altyapısı tamamlanmamış, içme suyu hatları yenilenmemiş tek bir mahalle bırakmamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin de desteğiyle 373 mahallemizde yıllardır yaşanan altyapı sorunlarını hep birlikte tarihin tozlu raflarına kaldıracağız. Biz bu şehre hizmet etmeye geldik. Karşımıza hangi engeller çıkarsa çıksın; durmadan, yavaşlamadan daha da hızlanarak Tekirdağ'ımızın 11 ilçesinde altyapıyı güçlendirmeye, geleceği inşa etmeye devam edeceğiz. Gerçek anlamda güçlü bir altyapıyla Tekirdağ'ımızı büyükşehirler arasında hak ettiği noktaya, taşıyacağız."

TESKİ Genel Müdürü Onur Özgül ise konuşmasında projenin teknik bilgilerinden bahsetti. Genel Müdür Özgül, projenin yalnızca teknik bir yapıdan ibaret olmadığını vatandaşların yaşam kalitesini doğrudan etkileyecek bir hizmet olduğunun altını çizdi.