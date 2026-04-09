Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin Tek Kafe Şubelerinde Memnuniyet Oranı Yüzde 97,2

(TEKİRDAĞ)- Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin Tek Kafe şubelerine yönelik yapılan memnuniyet anketinde, 836 katılımcının yüzde 97,2'si hizmetlerden memnun olduğunu belirtti. Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, "Sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda hayata geçirdiğimiz bu hizmetlerin halk nezdinde karşılık bulması, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor" dedi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda hizmet veren Tek Kafe işletmelerinde memnuniyet anketi yapıldı. 7 Nisan'da tamamlanan araştırmada, Tek Kafe Sahil, Tek Kafe Zübeyde, Tek Kafe Çerkezköy ve Tek Kafe Bedesten şubelerinde hizmet alan toplam 836 vatandaşın görüşüne başvuruldu. Ankete katılanların yüzde 54,2'si Tek Kafe Sahil, yüzde 21,3'ü Tek Kafe Zübeyde, yüzde 18,3'ü Tek Kafe Çerkezköy ve yüzde 6,2'si Tek Kafe Bedesten kullanıcılarından oluştu. Katılımcı profiline bakıldığında, Tek Kafe'nin düzenli bir kullanıcı kitlesi oluşturduğu da görüldü. Buna göre vatandaşların yüzde 37,3'ü haftada 1-2 kez, yüzde 30,7'si sürekli, yüzde 7,5'i haftada 3 ve üzeri sıklıkta Tek Kafe'yi ziyaret ettiğini ifade ederken, yüzde 24,4'ü ise ilk kez geldiğini belirtti.

Fiyat indirimi memnuniyeti öne çıktı

Fiyat indirimi uygulamasına ilişkin değerlendirmelerde katılımcıların yüzde 48,9'u "çok memnunum", yüzde 44,5'i "memnunum" yanıtını verdi. Böylece fiyat indirimi uygulamasına olumlu yaklaşanların toplam oranı yüzde 93,4 olarak belirlendi. Kararsız olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 4,7, memnun olmadığını ifade edenlerin oranı ise yüzde 1,9 oldu. Ürün fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde de olumlu tablo öne çıktı. Vatandaşların yüzde 45,2'si fiyatları "uygun", yüzde 32,7'si "çok uygun" buldu. Ürün fiyatlarını normal bulanların oranı yüzde 19,1 olurken, pahalı bulanların oranı yüzde 3'te kaldı.

Hizmet kalitesi ve çalışan ilgisi

Ürün kalitesi başlığında da memnuniyetin yüksek olduğu görüldü. Katılımcıların yüzde 58,9'u ürün kalitesinden memnun, yüzde 34'ü ise çok memnun olduğunu belirtti. Böylece kaliteye yönelik olumlu görüş bildirenlerin toplamı yüzde 92,9'a ulaştı. Kararsızların oranı yüzde 6, memnun olmadığını belirtenlerin oranı ise yüzde 1,2 oldu. Hizmet kalitesi ve çalışan ilgisine yönelik değerlendirmeler de ankette öne çıkan bir başka başlık oldu. Vatandaşların yüzde 43,2'si "çok iyiydi", yüzde 38,4'ü "iyiydi" yanıtını verdi. Böylece çalışan ilgisi ve hizmet kalitesini olumlu değerlendirenlerin oranı yüzde 81,6 olarak gerçekleşti. Hizmeti normal bulanların oranı yüzde 13, zayıf bulanların oranı ise yüzde 5,4 oldu.

Genel sonuçlarda yüzde 97,2 memnuniyet

Tek Kafe şubelerinin temizlik standartlarına ilişkin sonuçlar da dikkat çekti. Katılımcıların yüzde 44,4'ü "temiz", yüzde 41,9'u "tertemiz" değerlendirmesinde bulundu. Bu alandaki toplam olumlu oran yüzde 86,3 olarak ölçüldü. Temizliği normal bulanların oranı yüzde 11,2, temiz bulmayanların oranı ise yüzde 2,5 seviyesinde kaldı. Anketin genel sonuçlarına göre vatandaşların yüzde 97,2'si Tek Kafe'den memnun olduğunu, yüzde 2,8'i ise memnun olmadığını ifade etti.

"Erişilebilir ve kaliteli hizmetler üretmeye devam edeceğiz"

Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, "Vatandaşlarımızın Tek Kafe hizmetlerimize gösterdiği yüksek memnuniyet bizler için son derece kıymetli. Tekirdağlı hemşehrilerimizin rahat bir nefes almasını, güvenle sosyalleşmesini ve şehrimizin sunduğu güzelliklerden gönüllerince faydalanmasını önemsiyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımız doğrultusunda hayata geçirdiğimiz bu hizmetlerin halk nezdinde karşılık bulması, doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Büyükşehir Belediyesi olarak hemşehrilerimizin yaşamına dokunan, erişilebilir ve kaliteli hizmetler üretmeye devam edecek; emeğimizin karşılığını vatandaşlarımızın memnuniyetiyle almaya devam edeceğiz" diye konuştu.