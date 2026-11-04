Tekirdağ Çorlu'da kaldırımda yürüyen kişi silahla yaralandı, 2 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ Çorlu'da kaldırımda yürüyen kişi silahla yaralandı, 2 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kaldırımda yürüyen bir kişi silahla yaralandı; olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı. Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden belirlediği şüphelilerin emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiğini bildirdi.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir kişinin silahla yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Hıdırağa Mahallesi Salih Omurtak Caddesi'nde kaldırımda yürüyen S.T. (38), silahla açılan ateş sonucu yaralandı.
Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek şüphelilerin E.B. (16) ve R.A. (15) olduğunu belirledi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Çorlu'da trafik kazası
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü ile kızı yaralandı.
Kazımiye Mahallesi Dadaloğlu Caddesi'nde Bora E. yönetimindeki 34 KU 6071 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan kızı yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı baba ve kızı, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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