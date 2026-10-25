Tekirdağ Çorlu\'da otomobilin motor bölümünde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Seyir halindeki otomobilde yangın

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde seyir halindeki otomobilin motor bölümünde çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Çorlu'da H.K., kullandığı 34 RBZ 304 plakalı otomobil ile Esentepe Mahallesi Eski Bağlar Caddesi üzerinde seyir halinde bulunduğu sırada motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Otomobilini kenara çekip inen H.K.'nin ihbarıyla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında otomobilin motor bölümü kullanılamaz hale geldi. İlk belirlemelere göre yangının elektrik aksamından kaynaklandığı belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.