Tekirdağ'da "15 Temmuz: Milletin Zaferi, Anlam ve Mahiyeti" konferansı düzenlendi - Son Dakika
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Tekirdağ'da "15 Temmuz: Milletin Zaferi, Anlam ve Mahiyeti" konferansı düzenlendi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında '15 Temmuz: Milletin Zaferi, Anlam ve Mahiyeti' konferansı düzenledi. Konferansta, Türkiye'nin 15 Temmuz'da destan yazdığı vurgulandı. Konferansın ardından şehit aileleri ve gazilerle bir program düzenlendi.

15.07.2024 17:20
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesince (NKÜ) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında "15 Temmuz: Milletin Zaferi, Anlam ve Mahiyeti" konferansı düzenlendi.

Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen konferans, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Ardından, İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan " Türkiye Yüzyılı'nın Kahramanları" adlı video izlenerek, Kuran-ı Kerim okundu.

NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, konuşmasında, Türkiye'nin 15 Temmuz'da destan yazdığını söyledi.

15 Temmuz'un sıradan bir darbe girişimi olmadığını aktaran Şahin, "Milletimiz demokrasinin kıymetini bütün dünyaya gösterdi. 15 Temmuz gecesi kahraman Türk halkı onurlu bir direniş sergileyerek darbecilere karşı koymuştur. Halkımız Cumhurbaşkanımızın önderliğinde demokrasi zaferini kazanmıştır." dedi.

İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Keskin de 15 Temmuz'un devlete yapılan en büyük ihanetlerden biri olduğunu dile getirdi.

Darbe girişiminin 8 yıldır unutulmadığını ifade eden Keskin, "Şehit ve gazilerimizin aziz hatırasına sahip çıkmak bu şuuru ve inancı millet olarak yaşamak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin vatan borcudur. 15 Temmuz devletimizin bekasını hedef alan, toplumumuzun değerlerini hiçe sayan, memleketini ateşe vermekten çekinmeyen bir zihniyetin ürünüdür. Hain darbe girişimi Allah'ın yardımı, devletimizin dirayeti, idarecilerimizin basireti ve aziz milletimizin cesaretiyle şanlı bir direnişle bertaraf edildi." dedi.

Keskin, Türkiye'nin 15 Temmuz gecesi omuz omuza vererek önemli bir direniş örneği sergilediğini dile getirdi.

Konferansın ardından, fuayene alanında Anadolu Ajansı fotoğraflarından oluşan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü sergisi, Vali Recep Soytürk ve protokol üyeleri tarafından açıldı. Ardından katılımcılar fotoğrafları inceledi.

Konferansın ardından şehit aileleri ve gaziler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda buluştu.

Kentte bir otelde düzenlenen programda, Vali Soytürk, şehit aileleri ve gazilerle bir süre sohbet etti.

Programa, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan, Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, kurum müdürleri ve parti temsilcileri yer aldı. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da '15 Temmuz: Milletin Zaferi, Anlam ve Mahiyeti' konferansı düzenlendi - Son Dakika

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