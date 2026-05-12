Tekirdağ'da 19 Mayıs Coşkusu "Tekgençfest" ile Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tekirdağ'da 19 Mayıs Coşkusu "Tekgençfest" ile Başlıyor

12.05.2026 17:14  Güncelleme: 19:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu gençlere özel bir festivalle taçlandırıyor.

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu gençlere özel bir festivalle taçlandırıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen TEKGENÇFEST, "Spor Festivali" kapsamında gençleri bir araya getiriyor. Ödüllü 3x3 sokak basketbolu ve plaj voleybolu turnuvalarından Ulusal Taekwondo Turnuvası'na kadar birçok etkinlikle gençliğin enerjisi ve heyecanı Tekirdağ'da sahaya çıkıyor.

ÖDÜLLÜ PLAJ VOLEYBOLU TURNUVASIYLA BAŞLAYACAK

Plaj Voleybolu Turnuvası, 16-17 Mayıs 2026 tarihlerinde Süleymanpaşa Değirmenaltı Plajı'nda sporseverlerle buluşacak. Lisanslı ve lisanssız olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlenecek turnuvada takımlar, iki gün boyunca 11.00 ile 18.00 saatleri arasında kıyasıya mücadele edecekler.

Lisanslı kategoride kadın ve erkek branşlarında gerçekleştirilecek turnuvada dereceye giren takımlar ödüllendirilecekler. Buna göre; her iki kategoride de birinci olan takım 16 bin TL, ikinci olan takım 12 bin TL, üçüncü olan takım 8 bin TL ve dördüncü olan takım ise 4 bin TL para ödülünün sahibi olacak. Ödüller, kadın ve erkek kategorilerinde dereceye giren takımlara ayrı ayrı verilecek.

Organizasyonda derece elde eden lisanslı sporculara para ödülünün yanı sıra kupa ve madalya da takdim edilecek. Lisanssız kategoride mücadele eden sporcular ise kupa ve madalya ile ödüllendirilecekler.

ÖDÜLLÜ 3x3 SOKAK BASKETBOLU HEYECANI

Basketbol heyecanını Tekirdağ'da yaşatacak 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası, 16-17 Mayıs 2026 tarihlerinde Süleymanpaşa Sahil Dolgu Alanı'nda gerçekleştirilecek. İki gün boyunca 16.00 ile 22.00 saatleri arasında sporseverlerle buluşacak turnuvada dereceye giren takımlar ödüllendirilecekler. 18 yaş ve üzeri erkekler kategorisinde birinci olan takım 55 bin TL, ikinci olan takım ise 35 bin TL ödül kazanacak.

17-18 yaş erkekler ve kadınlar kategorilerinde birinci olan takımlara 20 bin TL, ikinci olan takımlara ise 15 bin TL ödül verilecek. 15-16 yaş erkekler ve kadınlar kategorilerinde ise birinci olan takımlar 15 bin TL, ikinci olan takımlar da 10 bin TL ödülün sahibi olacak.

ULUSAL TAEKWONDO TURNUVASI ÇORLU'DA DÜZENLENECEK

23-24 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Ulusal Taekwondo Turnuvası'nda genç sporcular, Çorlu 100. Yıl Kapalı Spor Salonu'nda tatamiye çıkacaklar.

İki gün boyunca sürecek turnuvada müsabakalar 10.00 ile 18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Genç sporcuların mücadele edeceği organizasyonda hem rekabet hem de dostluk ruhu ön plana çıkacak.

KAYIT VE DETAYLI BİLGİ

Plaj Voleybolu ve 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası'na katılmak isteyen vatandaşlar başvurularını Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecekler. Ulusal Taekwondo Turnuvası kayıtları ise Taekwondo Tekirdağ İl Temsilciliği tarafından alınacak.

"GENÇLERİMİZİ SPOR FESTİVALİ'NDE BULUŞTURUYORUZ"

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, TEKGENÇFEST ile gençlerin bayram coşkusunu spor ve etkinliklerle doyasıya yaşayacağını ifade ederek, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ruhuna yakışır şekilde gençlerimizi sporun, dayanışmanın ve heyecanın bir araya geldiği güzel bir festivalde buluşturuyoruz. Gençlerimizin enerjisini ve yeteneğini paylaşacağı TEKGENÇFEST'e tüm gençlerimizi davet ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 19 Mayıs Coşkusu 'Tekgençfest' ile Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi Engelliler Haftası’nda ilham veren hikaye: 10 parmağını kaybetti, pes etmedi
Dünyaca ünlü festivalde skandal Genç kadın kabusu yaşadı Dünyaca ünlü festivalde skandal! Genç kadın kabusu yaşadı
Boş kaleye gol atamayınca dayak yedi Boş kaleye gol atamayınca dayak yedi
Emeklilerin beklediği tarih açıklandı Maaş ve ikramiyeler hesaplara yatıyor Emeklilerin beklediği tarih açıklandı! Maaş ve ikramiyeler hesaplara yatıyor
Özel’den çok sert Burcu Köksal tepkisi: Masayı yumrukladı, bardak fırladı Özel'den çok sert Burcu Köksal tepkisi: Masayı yumrukladı, bardak fırladı
Dolu, sağanak, hortum 5 gün Türkiye’yi esir alacak Dolu, sağanak, hortum! 5 gün Türkiye'yi esir alacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere müjde: 24 ay geri ödemesiz kredi sağlanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde: 24 ay geri ödemesiz kredi sağlanacak

12:19
Uğurcan, yine Trabzonspor’a çuvalla para kazandıracak
Uğurcan, yine Trabzonspor'a çuvalla para kazandıracak
12:07
Görüntüsü ortaya çıktı Jhon Duran Galatasaray için İstanbul’a gelmiş
Görüntüsü ortaya çıktı! Jhon Duran Galatasaray için İstanbul’a gelmiş
11:54
Özkan Yalım’ın ek ifadesinin arka planı Hakkındaki kararı duyunca gözünü karartmış
Özkan Yalım’ın ek ifadesinin arka planı! Hakkındaki kararı duyunca gözünü karartmış
11:51
Burcu Köksal: Yatırımları hayata geçirmek için yeni bir dönem başlattım
Burcu Köksal: Yatırımları hayata geçirmek için yeni bir dönem başlattım
11:43
Pusu kurmuş Torreira’ya saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
Pusu kurmuş! Torreira'ya saldırı anının görüntüleri ortaya çıktı
11:31
Bahçeli’nin “Öcalan“ çağrısına AK Parti kanadından ilk yorum: Statü değil ama...
Bahçeli'nin "Öcalan" çağrısına AK Parti kanadından ilk yorum: Statü değil ama...
11:16
“Dini tören istemiyorum“ diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı
"Dini tören istemiyorum" diyen Cemil İpekçi, vasiyetini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2026 12:23:28. #.0.4#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da 19 Mayıs Coşkusu "Tekgençfest" ile Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.