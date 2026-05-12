Tekirdağ'da 19 Mayıs Coşkusu "Tekgençfest" ile Başlıyor

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu gençlere özel bir festivalle taçlandırıyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen TEKGENÇFEST, "Spor Festivali" kapsamında gençleri bir araya getiriyor. Ödüllü 3x3 sokak basketbolu ve plaj voleybolu turnuvalarından Ulusal Taekwondo Turnuvası'na kadar birçok etkinlikle gençliğin enerjisi ve heyecanı Tekirdağ'da sahaya çıkıyor.

ÖDÜLLÜ PLAJ VOLEYBOLU TURNUVASIYLA BAŞLAYACAK

Plaj Voleybolu Turnuvası, 16-17 Mayıs 2026 tarihlerinde Süleymanpaşa Değirmenaltı Plajı'nda sporseverlerle buluşacak. Lisanslı ve lisanssız olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlenecek turnuvada takımlar, iki gün boyunca 11.00 ile 18.00 saatleri arasında kıyasıya mücadele edecekler.

Lisanslı kategoride kadın ve erkek branşlarında gerçekleştirilecek turnuvada dereceye giren takımlar ödüllendirilecekler. Buna göre; her iki kategoride de birinci olan takım 16 bin TL, ikinci olan takım 12 bin TL, üçüncü olan takım 8 bin TL ve dördüncü olan takım ise 4 bin TL para ödülünün sahibi olacak. Ödüller, kadın ve erkek kategorilerinde dereceye giren takımlara ayrı ayrı verilecek.

Organizasyonda derece elde eden lisanslı sporculara para ödülünün yanı sıra kupa ve madalya da takdim edilecek. Lisanssız kategoride mücadele eden sporcular ise kupa ve madalya ile ödüllendirilecekler.

ÖDÜLLÜ 3x3 SOKAK BASKETBOLU HEYECANI

Basketbol heyecanını Tekirdağ'da yaşatacak 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası, 16-17 Mayıs 2026 tarihlerinde Süleymanpaşa Sahil Dolgu Alanı'nda gerçekleştirilecek. İki gün boyunca 16.00 ile 22.00 saatleri arasında sporseverlerle buluşacak turnuvada dereceye giren takımlar ödüllendirilecekler. 18 yaş ve üzeri erkekler kategorisinde birinci olan takım 55 bin TL, ikinci olan takım ise 35 bin TL ödül kazanacak.

17-18 yaş erkekler ve kadınlar kategorilerinde birinci olan takımlara 20 bin TL, ikinci olan takımlara ise 15 bin TL ödül verilecek. 15-16 yaş erkekler ve kadınlar kategorilerinde ise birinci olan takımlar 15 bin TL, ikinci olan takımlar da 10 bin TL ödülün sahibi olacak.

ULUSAL TAEKWONDO TURNUVASI ÇORLU'DA DÜZENLENECEK

23-24 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Ulusal Taekwondo Turnuvası'nda genç sporcular, Çorlu 100. Yıl Kapalı Spor Salonu'nda tatamiye çıkacaklar.

İki gün boyunca sürecek turnuvada müsabakalar 10.00 ile 18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Genç sporcuların mücadele edeceği organizasyonda hem rekabet hem de dostluk ruhu ön plana çıkacak.

KAYIT VE DETAYLI BİLGİ

Plaj Voleybolu ve 3x3 Sokak Basketbolu Turnuvası'na katılmak isteyen vatandaşlar başvurularını Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecekler. Ulusal Taekwondo Turnuvası kayıtları ise Taekwondo Tekirdağ İl Temsilciliği tarafından alınacak.

"GENÇLERİMİZİ SPOR FESTİVALİ'NDE BULUŞTURUYORUZ"

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, TEKGENÇFEST ile gençlerin bayram coşkusunu spor ve etkinliklerle doyasıya yaşayacağını ifade ederek, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ruhuna yakışır şekilde gençlerimizi sporun, dayanışmanın ve heyecanın bir araya geldiği güzel bir festivalde buluşturuyoruz. Gençlerimizin enerjisini ve yeteneğini paylaşacağı TEKGENÇFEST'e tüm gençlerimizi davet ediyorum" diye konuştu.