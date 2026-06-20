Tekirdağ'da 2. Leylek Festivali Düzenlendi - Son Dakika
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Tekirdağ'da 2. Leylek Festivali Düzenlendi

Tekirdağ\'da 2. Leylek Festivali Düzenlendi
20.06.2026 16:10
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Leyleklerin korunmasına yönelik düzenlenen festivalde doğaseverler bir araya geldi, etkinlikler yapıldı.

Tekirdağ'da leyleklerin korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla "2. Leylek Festivali" düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 1. Bölge Müdürlüğü ile Trakya Elektrik Dağıtım AŞ (TREDAŞ) işbirliğiyle Hayrabolu ilçesi Karakavak Mahallesi'nde gerçekleştirilen festival doğaseverleri bir araya getirdi.

Festival kapsamında katılımcılar için etkinlik atölyeleri, leylek halkalama çalışmaları, kuş gözlemi etkinlikleri ve yaban hayatı fotoğraf atölyeleri düzenlendi.

Ziyaretçiler, yöresel ürün ve lezzetlerin tanıtıldığı stantları ve fotoğraf sergilerini gezdi.

Çocuklara yönelik eğitici ve eğlenceli aktivitelerin de gerçekleştirildiği festivalde, bölgenin biyolojik çeşitliliği tanıtıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürü Fahrettin Ulu, programda yaptığı konuşmada, etkinlikle doğal yaşamın korunması ve leyleklerin yaşam alanlarının sürdürülebilirliğine yönelik farkındalık oluşturulmasının amaçlandığını söyledi.

Dünyanın iklim değişikliği, küresel ısınma, orman yangınları, sıcaklıklar, taşkınlar ve sellerle boğuştuğunu belirten Ulu, "Buradan ortaya çıkan sonuç itibarıyla baktığımız zaman artık doğal kaynakların korunmasının ne kadar önemli olduğunu biz yeni yeni, belki dünya bunları 15-20 yıldır konuşuyorduk ama bu son dönemde ne kadar önemli olduğunu gördük. Dolayısıyla burada özellikle biyolojik çeşitliliğin korunmasının, aynı zamanda yaban hayatının korunmasının ve geliştirilmesinin ne ölçüde önemli olduğunu, korunmasının önemli olduğunu bizler de bununla beraber artık uygulamaya koyduk." dedi.

Ulu, kuş göç hareketlerinin bir an önce tamamlanarak bilimsel verilerle ortaya koyulmasını sağlamak istediklerini dile getirdi.

Trakya'nın kuş göç yolları üzerinde stratejik konumda olduğunu ifade eden Ulu, "2025 yılı içerisinde bu çalışmayı başlattık. Beş yıl içerisinde ise 500 adet leylek ve 100 adet de şah kartalının halkalanma çalışmasını tamamlayacağız. Bunların özellikle geçiş güzergahında, nasıl beslendiklerini, hangi yaşam ortamlarında bulunduklarını bunların tümünü görme imkanına sahip olacağız." diye konuştu.

TREDAŞ Genel Müdürü Necati Ergin de Trakya'nın her yıl binlerce leyleği misafir ettiğini dile getirdi.

Doğayla uyumlu çözümlere yönelik projelere destek olmaya devam ettiklerini aktaran Ergin, şunları kaydetti:

"Enerji dağıtım şirketi olarak görevimiz yalnızca kesintisiz enerji sunmak değil, faaliyet gösterdiğimiz coğrafyanın doğal yaşamına da saygı duymak, sahip çıkmak. Bu kapsamda da biz doğa dostu şebeke dönüşümünü destekliyoruz ve vizyon olarak da benimsiyoruz. Bu nedenle de kuş göç yollarını, yaşam alanlarını, davranışlarının daha iyi anlamaya çalışan bilimsel çalışmaları da önemsiyoruz ve bu manada da destekliyoruz."

Konuşmaların ardından TREDAŞ ekiplerince yuvalardan alınan leylek yavruları DKMP ekiplerince halkalandı.

Programa, CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu, Hayrabolu Kaymakamı Eyüp Fırat ve vatandaşlar katıldı.

Çeşitli etkinliklerle devam edecek festival yarın sona erecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 2. Leylek Festivali Düzenlendi - Son Dakika

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