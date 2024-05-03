Tekirdağ'da 20 yıldır aynı yuvada konaklayan leylek mahallelinin maskotu oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tekirdağ'da 20 yıldır aynı yuvada konaklayan leylek mahallelinin maskotu oldu

Tekirdağ\'da 20 yıldır aynı yuvada konaklayan leylek mahallelinin maskotu oldu

Tekirdağ'ın Naip Mahallesi'nde 20 yıldır aynı yuvada konaklayan leylek, mahalle sakinleri tarafından maskot olarak kabul edildi. Leylek, her ilkbaharda Naip Mahallesi'ne gelerek elektrik direğindeki yuvasına yerleşiyor ve sonbahara kadar burada misafir oluyor. Mahalle sakinleri, leyleğin yavrularının çıkmasını heyecanla bekliyor ve leyleği görmek için mahalleye gelen vatandaşlar da kamera sayesinde yuvayı izleyebiliyor.

03.05.2024 13:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da Naip Mahallesi'nde 20 yıldır aynı yuvada konaklayan leylek, mahallelinin maskotu oldu.

Mahallenin "Gelendost" ismini koyduğu leylek 2004 yılından bu yana ilkbaharda geldiği yuvada sonbahara kadar Naip Mahallesi'ne misafir oluyor.

Mahalle sakinlerinden Serdar Gök, "Gelendost"un yirmi yıldır elektrik direğindeki yuvasına aksatmadan geldiğini söyledi.

Kahvehane ile şarküteri arasında bulunan direkteki yuvasında kuluçkaya yatan leyleğin yavrularının çıkmasını beklediklerini ifade eden Gök, "Bu leylek bizim kankamız oldu artık. Onunla böyle gün geçiriyoruz. Onun da yavrularının çıkmasını bekliyoruz şimdi. Yavrular da çıktı mı daha güzel olacak. Buranın maskotu oldu, buraya leylek için geliyor insanlar." dedi.

Gök, vatandaşların zaman zaman leyleği görmek için mahalleye geldiklerini, yuvaya kurulan kameradan da kendileri merak edince leyleği izlediklerini dile getirdi.

Öte yandan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce kurulan kamera sayesinde de vatandaşlar leyleğin yuvasını izleyebiliyor.

Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Tekirdağ, Misafir, Hayvanlar, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da 20 yıldır aynı yuvada konaklayan leylek mahallelinin maskotu oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:32 Erdoğan’dan Özel görüşmesiyle ilgili ilk yorum: Türkiye’nin buna ihtiyacı vardı, ilk fırsatta ben de kendilerini ziyaret edeceğim Erdoğan'dan Özel görüşmesiyle ilgili ilk yorum: Türkiye'nin buna ihtiyacı vardı, ilk fırsatta ben de kendilerini ziyaret edeceğim
13:12 Afyonkarahisar’da 400 TL olan nikah ücreti, sığınmacılar için 10 bin TL’ye yükseltildi Afyonkarahisar'da 400 TL olan nikah ücreti, sığınmacılar için 10 bin TL'ye yükseltildi
13:08 CHP yeni müfredat taslağını protesto için Milli Eğitim Bakanlığı’na yürüdü CHP yeni müfredat taslağını protesto için Milli Eğitim Bakanlığı'na yürüdü
12:50 Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu Memur ve emeklilerin enflasyon zam oranı belli oldu
11:15 Türkiye’nin tüm ticareti durdurması İsrail’de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak Türkiye'nin tüm ticareti durdurması İsrail'de paniğe neden oldu: Sonuçları çok büyük olacak
14:14 Acun Ilıcalı’nın amcası Gürbüz Ilıcalı 86 yaşında hayatını kaybetti Acun Ilıcalı'nın amcası Gürbüz Ilıcalı 86 yaşında hayatını kaybetti
14:04 Babasını bıçaklayarak öldürdü Babasını bıçaklayarak öldürdü
14:03 Hangi takıma gidecek Ezeli rakipler İrfan Can Kahveci için birbirine girdi Hangi takıma gidecek? Ezeli rakipler İrfan Can Kahveci için birbirine girdi
14:00 Araca alınmayan yolcu, İETT şoförüne kurşun yağdırdı Araca alınmayan yolcu, İETT şoförüne kurşun yağdırdı
13:53 Beyoğlu’ndaki okul inşaatında 30 adet havan topu bulundu Beyoğlu'ndaki okul inşaatında 30 adet havan topu bulundu
13:25 Huzurevinde 2 kişiyi öldüren yaşlı adamın ilk ifadesi ortaya çıktı: Dedikodumu yapıyorlardı Huzurevinde 2 kişiyi öldüren yaşlı adamın ilk ifadesi ortaya çıktı: Dedikodumu yapıyorlardı
12:23 Irak’ın kuzeyinde 32 PKK’lı terörist etkisiz Irak'ın kuzeyinde 32 PKK'lı terörist etkisiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 14:47:37. #1.12#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da 20 yıldır aynı yuvada konaklayan leylek mahallelinin maskotu oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement