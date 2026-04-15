Tekirdağ'da 23 Nisan Spor Şöleni

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kentin dört bir yanında spor ve eğlenceyi bir araya getiren dev bir "Spor Şöleni" düzenliyor. Futboldan yüzmeye, voleyboldan satranca kadar geniş bir yelpazede gerçekleştirilecek turnuvalar, uzman hakemler gözetiminde çocuklara özel bir bayram yaşatacak.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen bu anlamlı günü, minik sporcuların mücadelesine sahne olacak büyük bir organizasyonla kutlamaya hazırlanıyor. 23 Nisan ruhunu sporun birleştirici gücüyle harmanlayan şölen kapsamında futbol, voleybol, yüzme ve satranç branşlarında turnuvalar düzenlenecek. Alanında uzman hakemlerin yönetiminde gerçekleştirilecek müsabakalar, çocuklara profesyonel bir spor deneyimi sunarken bayram coşkusunu da doruğa çıkaracak.

Zeka ve strateji hamleleri başlıyor

Şölenin zeka ve strateji ayağını oluşturan Satranç Turnuvası, bayram coşkusunu erkenden başlatıyor. Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası Hasan Ali Yücel Salonu'nda 18-19 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek turnuvada; 2012-2019 doğumlu lisanslı sporcular dört ayrı kategoride hamle yapacak.

Yarın (16 Nisan) saat 17.00'ye kadar başvuruların devam ettiği bu özel organizasyonda, dereceye giren başarılı sporcular kupa ve madalyanın yanı sıra nakdi ödüllerle de ödüllendirilecek.

Muratlı'da futbol, Çerkezköy'de yüzme, Süleymanpaşa'da voleybol heyecanı

Şölenin futbol ayağı ise 23 Nisan günü saat 13.00'te Muratlı Spor Kompleksi'nde start alacak. 9-14 yaş arası çocukların 8'erli takımlar halinde sahaya çıkacağı turnuvada 12 kişilik kadrolar kıyasıya mücadele edecek. Futbol için son başvuru tarihi 18 Nisan 2026 olarak belirlenirken, yüzme tutkunları Çerkezköy Atatürk Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda bir araya gelecek. 7-8 yaştan başlayarak 13 yaş üzerine kadar farklı kategorilerde düzenlenen yüzme yarışları, saat 11.00'deki ve 15.00'teki seanslarıyla gerçekleştirilecek.

Bayrak yarışlarının heyecanıyla renklenen havuzda sporcular, ferdi ve takım bazında puan toplamak için kulaç atacak. Süleymanpaşa'da bulunan Namık Kemal Stadı'nda gerçekleştirilecek voleybol branşında ise 9-12 yaş grubundaki çocuklar için 23 Nisan kapsamında eğlence odaklı bir voleybol şenliği düzenlenecek. 20 Nisan 2026 son başvuru tarihli bu özel etkinlikte çocuklar, bayramın tadını file önünde çıkaracak.

Müsabaka alanlarında kesintisiz eğlence

Spor şöleni boyunca heyecan sadece sahalarla sınırlı kalmayacak. Müsabakaların gerçekleştirildiği alanlarda çocuklar için renkli etkinlikler ve şenlik platformları kurulacak. Yarışmaların ardından ve etkinlik süresince düzenlenecek çocuk atölyeleri, şişme oyun grupları, yüz boyama etkinlikleri, palyaço ve sihirbaz gösterileriyle bayram sevinci tüm şehre yayılacak. Çocuklar bir yandan spor yapmanın disiplinini yaşarken, diğer yandan kendileri için hazırlanan bu özel aktivitelerle doyasıya eğlenecek.

Başarılar ödülle, katılımlar madalyayla taçlanıyor

Büyükşehir Belediyesi, şölene katılan her çocuğun bu özel günü bir anıyla hatırlaması için tüm sporculara katılım madalyası takdim edecek. Branşlarına göre dereceye giren sporcu ve kulüplerin kupa ile ödüllendirileceği organizasyonda, "fair-play" ruhu ön planda tutulacak.

Tekirdağlı çocuklar, Büyükşehir Belediyesi'nin sunduğu imkanlarla bayramı hem sahada hem de eğlence alanlarında doyasıya yaşayacak.