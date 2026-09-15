Tekirdağ'da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu, 8 şüpheli gözaltına alındı
Tekirdağ'da polisin Süleymanpaşa, Kapaklı ve Çorlu ilçelerindeki denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üst aramalarında 75 gram sentetik uyuşturucu ve 20 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa, Kapaklı ve Çorlu ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 8 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında 75 gram sentetik uyuşturucu ve 20 sentetik ecza hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan 8 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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