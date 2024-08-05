Tekirdağ'da 3 otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 3 otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Yenice Mahallesi'nde E.Ü'nün kullandığı 34 BUV 605 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Y.A'nın kullandığı 34 FAF 851 plakalı otomobile ve 59 AHD 184 plakalı park halindeki otomobile çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü E.Ü. ve otomobillerdeki Ö.Ö, B.G, A.K ve Ö.Ç. yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Evinde uyuşturucu ele geçirildi
Çorlu ilçesinde evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şeyhsinan Mahallesi'nde S.K'nın evinde arama yaptı.
Aramada bir miktar eroin ele geçirildi.
Ev sahibi gözaltına alındı.
Üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Çerkezköy ilçesinde üst aramasında sentetik uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılpınar Mahallesi'nde şüphe üzerine M.S.Ç'yi durdurdu.
Üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
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