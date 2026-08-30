Büyük Zafer’in 104’üncü yılı, Tekirdağ’da büyük bir coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Büyük Zafer’in 104’üncü yılı, Tekirdağ’da büyük bir coşkuyla kutlandı

Büyük Zafer’in 104’üncü yılı, Tekirdağ’da büyük bir coşkuyla kutlandı
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Tekirdağ'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü, çelenk sunma töreni, tebrikat ve sahil dolgu alanındaki geçit töreniyle kutlandı. Askeri birlikler ve öğrencilerin geçişi vatandaşlardan büyük alkış aldı.

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ'da Büyük Zafer'in 104'üncü yıl dönümü, çelenk sunma ve tebrikat törenlerinin ardından düzenlenen geçit töreniyle kutlandı. Sahil dolgu alanındaki törende askeri birlikler, emniyet güçleri ve öğrenciler geçiş yaparken, vatandaşlar askeri araçları alkışlarla karşıladı.

30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, tarihi Tekirdağ Valiliği Binası önünde gerçekleştirilen çelenk sunma töreniyle başladı. Törende Tekirdağ Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çelenk sunma töreni sona erdi.

VALİLİK MAKAMINDA TEBRİKAT TÖRENİ DÜZENLENDİ

Çelenk sunma töreninin ardından kutlama programı, Tekirdağ Valiliği makamında gerçekleştirilen tebrikat töreni ile sürdü. Tekirdağ Valisi Recep Soytürk'ün ev sahipliğinde düzenlenen törende, kentin protokol üyeleri bir araya gelerek bayramlaştı.

ZAFER BAYRAMI COŞKUSU GEÇİT TÖRENİYLE SÜRDÜ

Zafer Bayramı kutlamalarının son bölümü ise sahil dolgu alanında düzenlenen geçit töreniyle gerçekleştirildi. Vatandaşların yoğun katılım gösterdiği törende; Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Tekirdağ Milletvekilleri İlhami Özcan Aygun, Nurten Yontar, Mestan Özcan ve Çiğdem Koncagül, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ergül Halisçelik, TESKİ Genel Müdürü Onur Özgül, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, kurum ve kuruluş amirleri, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

Geçit töreninde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki birliklerin yanı sıra öğrencilerden oluşan tören birlikleri de geçiş yaptı. Askeri araçların geçişi vatandaşlardan büyük alkış alırken, Vali Recep Soytürk, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş ve Başkan Yüceer araç üzerinden vatandaşları selamlayarak bayramlarını kutladı.

Tören programı, öğrencilerin sergilediği halk oyunları gösterileri ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlam ve önemini anlatan şiirlerin okunmasının ardından sona erdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Büyük Zafer’in 104’üncü yılı, Tekirdağ’da büyük bir coşkuyla kutlandı - Son Dakika

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