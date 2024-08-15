Tekirdağ'da 32. Ayçiçeği Festivali Başladı - Son Dakika
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Tekirdağ'da 32. Ayçiçeği Festivali Başladı

Tekirdağ\'da 32. Ayçiçeği Festivali Başladı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen 32. Ayçiçeği Festivali başladı. Festivalde çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından konuşmalar yapıldı. Festivalde birçok etkinlik ve gösteri yer alacak.

15.08.2024 20:47
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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde düzenlenen "32. Ayçiçeği Festivali" başladı.

Hükümet Konağı önünde başlayan festivalde, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu, buradaki konuşmasında, festivallerde kardeşliğin, birlik ve beraberliğin yaşandığını söyledi.

Hayrabolu'nun tarım, hayvancılık ve tarım makine ekipmanları üretimi ile adını duyurmuş bir ilçe olduğunu belirten Başoğlu, "Ayçiçek festivali Trakya'nın en eski festivallerinden birisi. Hayrabolu sadece tarımıyla değil tarihi ve kültürüyle de önemli bir ilçe. Ayçiçek festivaliyle farkındalık oluşturuyoruz. Yakın kentlerden ve yurt dışından gelen misafirlerimizi burada ağırlayacağız. 4 gün sürecek festivalde herkes doya doya eğlenecek, esnafımız iş yapacak." dedi.

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu da festivallerin turizme önemli katkı sağladığını dile getirdi.

Hacıoğlu, bu organizasyonların binlerce kişiyi ağırladığını, şehrin kültürünü yansıtmanın yanı sıra tanıtımına faydası olduğunu belirtti.

Daha sonra protokol üyeleri, Edirne Belediye Bandosu, Bulgaristan Karnobat Halk Topluluğu, halk oyunları ekipleri, öğrenciler ve vatandaşlar kortej yürüyüşü yaptı.

Yürüyüşte ayçiçeği kostümü giyenler dikkati çekti.

Protokol üyeleri festival alanındaki stantları ziyaret etti, halk oyunları ekipleri gösteri sundu.

Bisiklet turu, yelken yarışları, trap atışları ve lezzet yarışmasının yapılacağı festivalde, şarkıcı Suzan Kardeş, Eypio ve Zara sahne alacak.

Festival, 18 Ağustos'ta sona erecek.

Kaynak: AA

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