Tekirdağ'da 4 Şüpheli Uyuşturucudan Gözaltına Alındı
Polis, Tekirdağ'da yaptığı denetimlerde 4 kişiyi uyuşturucu ile yakaladı. İşlemler devam ediyor.
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 4 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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