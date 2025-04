Tekirdağ'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem: Başkan Yüceer'in Açıklamaları

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Marmara Denizi'ndeki 6,2 şiddetindeki depremin Tekirdağ'da da çok şiddetli şekilde hissedildiğini belirterek, "Deprem ülkemizin bir gerçeği. Bu gerçekle yaşarken, önlemlerimizi artırmalı, tedbirlerimizi en üst düzeye çıkarmalıyız. Dileğimiz herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmaması. Geçmiş olsun Tekirdağ'ım, geçmiş olsun Türkiye'm" dedi.

Marmara Denizi'nde bugün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nı ziyaret ederek, saha ekiplerinden bilgi aldı ve bir açıklama yaptı.

Başkan Yüceer, açıklamasında şunları kaydetti:

"Hepimize çok geçmiş olsun. Şu an İtfaiye Dairesi Başkanlığımızdayız, tüm ekiplerimiz ve daire başkanlarımızla birlikte sahadayız. Marmara Denizi'nde 6,2 büyüklüğünde ciddi bir deprem yaşadık ve Tekirdağ olarak biz de oldukça etkilendik. Binalarda güçlü bir sarsıntı hissedildi. Sadece bir yurttaşımız panik nedeniyle üçüncü kattan atlamaya çalıştı; kırıkları var ama çok şükür hayati tehlikesi yok. Ekiplerimiz 11 ilçemizde, özellikle itfaiye birimlerimiz olmak üzere, sahada görev başında. Gerekli tüm kontroller yapılıyor. Şu ana kadar ne bize ne de AFAD'a yansıyan bir yıkım ya da can kaybı olmadı. Türkiye genelinde de benzer bir durum olduğunu umut ediyoruz. Deprem ülkemizin bir gerçeği. Bu gerçekle yaşarken, önlemlerimizi artırmalı, tedbirlerimizi en üst düzeye çıkarmalıyız. Dileğimiz herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmaması. Geçmiş olsun Tekirdağ'ım, geçmiş olsun Türkiye'm."