Tekirdağ'da 7 Uyuşturucu Şüphelisi Gözaltında
Polis denetimlerinde Tekirdağ'da 7 şüpheli uyuşturucuyla yakalandı, işlemeler sürüyor.
Tekirdağ'da polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde yaptığı kontrollerde şüphe üzerine 7 kişiyi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramalarında sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 7 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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