Tekirdağ\'da 9 Kaçak Göçmen ve 2 Organizatör Yakalandı

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TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde durdurulan araçta yapılan aramada 9 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ile Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ergene E-80 Avrupa Otoyolu'nda durumundan şüphelendiği aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 9 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.