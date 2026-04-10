Tekirdağ'da Afet Farkındalık Eğitimleri Tamamlandı

(TEKİRDAĞ) - "Interreg NEXT Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İş Birliği Programı" kapsamında yürütülen "Black Sea Unites Against Natural Disasters (BSUAND)" projesinde Tekirdağ genelinde afet farkındalık eğitimleri tamamlandı.

Trakya Kalkınma Ajansı liderliğinde yürütülen projede, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı'nın yanı sıra Bulgaristan'dan "Varna Free University Chernorizets Hrabar" ve Yunanistan'dan "Hellenic Rescue Team" ortaklığında hayata geçirildi. Eğitim programı kapsamında Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda il genelindeki okullarda eğitim verildi.

30 okula afetlere hazırlık eğitimi

Afetlere dirençli şehir vizyonuyla sürdürülen çalışmalar kapsamında 30 okulda öğrencilere yönelik eğitimler düzenlendi. Proje kapsamında gerçekleştirilen afet farkındalık eğitimlerinin sonuncusu Aka Koleji'nde gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi ve Deprem Vakfı iş birliğiyle hayata geçirilen eğitimler, Türkiye Deprem Vakfı Koordinatörü ve Jeofizik Yüksek Mühendisi Seyhun Püskülcü tarafından verildi. Eğitimlerde öğrencilere afet bilincini artırmaya yönelik temel bilgiler aktarılırken; deprem anında doğru davranış şekilleri, afet çantası hazırlama, afet sonrası aile bireyleriyle buluşma noktalarının belirlenmesi ve iletişim planı oluşturulması gibi hayati konular da ele alındı.

Eğitimin ardından öğrenciler okul bahçesinde bulunan deprem simülasyon tırı ile teorik bilgilerini uygulama fırsatı buldul. Eğitimlerde, "Çök, kapan, tutun" tekniği uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

Kapanış programına Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Sevim Avcı Yener ile Afet Yönetimi Şube Müdürlüğü'nde Jeoloji Mühendisi ve Proje Yürütücüsü olarak görev yapan Özlem Çebi Saka da katılım sağladı.