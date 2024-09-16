Tekirdağ'da Arama Çalışmaları Sonlandı

Tekirdağ'da tanker gemisinden denize düştüğü sanılan Hindistan uyruklu kişinin bulunması için başlatılan arama çalışmaları sonlandırıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Liberya bayraklı petrokimya tanker gemisinden denize düştüğü belirtilen Ganesh Govind'in bulunması amacıyla Şarköy Limanı açıklarında geminin bulunduğu bölgede arama çalışması yürüttü.
Ekiplerin arama çalışmalarında herhangi bir bulguya rastlanamaması nedeniyle çalışmaların sonlandırıldığı bildirildi.
5 gün önce Şarköy ilçesi açıklarında demirleyen Liberya bayraklı petrokimya tanker gemisinden bir personelin kaybolduğu bildirilmiş, bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edilmişti.
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