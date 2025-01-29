Tekirdağ'da asayiş uygulamasında aranan 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, genel asayiş suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik il genelinde uygulama yaptı.
Ekipler, 2 bin 760 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yaptı, 1014 aracı incelendi.
Çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı.
Uygulamada 15 araca 116 bin bin lira idari para cezası kesildi, 2 araç trafikten men edildi.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da Asayiş Uygulaması: 3 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
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