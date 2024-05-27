Tekirdağ\'da Asayiş Uygulamasında Yakalanan 2 Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ polis ekiplerince yapılan asayiş uygulamasında yakalanan ve aranması olduğu belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde Aydoğdu Mahallesi'nde asayiş uygulaması yaptı.
Ekipler belirledikleri adreslerde yapılan aramalarda, 5 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Adreslerde bulunan A.S. ve N.Ş. gözaltına alındı.
Yağma ve yaralanma suçlarından aranmaları olduğu tespit edilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeye çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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