Tekirdağ'da "Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik" toplantısı düzenlendi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tekirdağ İl Başkanlığınca "Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik" teması ile "Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" kapsamında basın toplantısı düzenlendi.

MHP Tekirdağ İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin, bir restoranda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin davetini STK'lara, şehit ailelerine ve gazilere ulaştıracaklarını söyledi.

Daha sonra konuşan MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan da Türkiye'nin etrafının ateş çemberi olduğunu belirtti.

Cumhur İnfakının önderliğinde terörün Türkiye'de son bulacağını aktaran Başkan, "Türkiye belli bir noktaya geldi. Bundan sonraki dönemde Türkiye'nin geleceğiyle ilgili doğru şeyler yapılsın. Gelecek nesillerimiz için daha güçlü bir Türkiye bırakalım." dedi.

Başkan, kendilerinin gelecek kuşaklara daha iyi bir Türkiye bırakma sorumluluğunu taşıdıklarını ifade etti.

Türkiye'nin dünyanın ilk 10 ekonomisi içerisinde olma hedefi olduğunu vurgulayan Başkan, "Türkiye önümüzdeki dönemde dünyanın ilk 10 ekonomisine girmek için en aday ülke. Bunun olması için önce birbirimize güvenmemiz lazım. Birbirimizin ayrıcalıklarından daha çok ortak paydalarımızı ön plana çıkarmalıyız. Bizim birlik olmaktan başka yolumuz yok." diye konuştu.

Toplantıda, MHP MYK Üyeleri Osman Gür, Mahmut Yalçın ve İlker Yücel de konuşma yaptı.