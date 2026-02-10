Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden Şarköylü Üreticilere Fidan Desteği

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, "Bağcılığı Geliştirme Projesi" kapsamında Şarköy ilçesinde üreticilere Yapıncak asma ve Bursa siyahı incir fidanı dağıttı. Proje ile 15 bin adet asma fidanı ile bin 890 adet incir fidanı üreticilere teslim edildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Süleymanpaşa ve Şarköy İlçe Ziraat Odaları Başkanlıkları iş birliğinde hayata geçirilen "Bağcılığı Geliştirme Projesi" ile yerel üretimin desteklenmesi, mevcut tarımsal potansiyelin geliştirilmesi ve üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması hedefleniyor.

Proje kapsamında fidan maliyetlerinin yüzde 70'i Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanırken, yüzde 30'u ise Ziraat Odaları Başkanlıkları tarafından karşılanıyor.

Şarköy Belediyesi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen fidan dağıtım törenine; kurum ve kuruluş amirleri, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

"İncir konusunda yol almak için ilk adımı atıyoruz"

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Dr. Ulaş Ay, Şarköy'ün iklimine uygun ve ihracata uyumlu incir fidanlarının, üreticiye ekonomik olarak katkı sağlayacağını belirterek, "Tekirdağ'ın yüzde 66'sı ekilebilir tarım arazilerinden oluşan önemli bir tarım şehridir. Şarköy'ümüz; iklimi, coğrafyası ve mikroiklim alanlarıyla ilimizin diğer ilçelerinden ayrışmaktadır. Bu avantaj sayesinde zeytin ve üzüm başta olmak üzere meyve bahçeciliği yapan çiftçi sayımız fazladır. İncir konusunda da yol almak için bugün sizlerle birlikte ilk adımı atıyoruz. Proje kapsamında 63 dekar alanda dikilmek üzere 28 üreticimize bin 890 adet Bursa Siyahı İncir çeşidi fidanının dağıtımını gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Daire Başkanı Dr. Ay, Trakya Bölgesi'nin yerel üzüm çeşitlerinden olan yapıncak üzümünün de önemine değinerek, şunları söyledi:

"Yapıncak, Trakya Bölgesi'nin yerel çeşididir"

"İl genelinde 12 bin dekar alanda sofralık, 21 bin 245 dekar alanda ise şaraplık olarak üretimi yapılan ve katma değeri yüksek asma fidanı dağıtımını da gerçekleştireceğiz. Yapıncak, Trakya Bölgesi'nin yerel çeşididir. Yöreye adapte olmuş, yaprağının salamura özellikleriyle ön plana çıkan bir çeşittir. Kendi yerel çeşidimizin farkındalığının artırılması amacıyla 15 bin adet yapıncak asma fidanının Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerimizde dağıtımını gerçekleştireceğiz. Her iki projenin de ilimiz ve ülkemiz tarımı için hayırlı olmasını diliyorum. Arıcılıktan balıkçılığa, küçükbaş hayvancılıktan büyükbaş hayvancılığa kadar tarımın her alanında desteğini esirgemeyen Trakya Belediyeler Birliği Başkanımız ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Candan Yüceer'e ve projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."