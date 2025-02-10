Tekirdağ'da Bahar ve Kış Bir Arada - Son Dakika
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Tekirdağ'da Bahar ve Kış Bir Arada

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Mürefte'de alçak kesimlerde bahar, yükseklerde kar yaşanıyor. Doğa ikiye bölündü.

10.02.2025 10:50
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Tekirdağ'da bir yanda bahar, bir yanda kış

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Mürefte Mahallesi'nde doğa adeta ikiye bölündü. Alçak kesimlerde ağaçlar Şubat ayında çiçek açarken, yüksek kesimler karla kaplandı. Aynı bölgede hem baharın hem de kışın yaşanması görenleri şaşırttı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Mürefte Mahallesi'nde doğa ikiye bölündü. Alçak kesimlerde ağaçlar Şubat ayında çiçek açarken, yüksek kesimler karla kaplandı. Mürefte Mahalle Muhtarı Hayri Saraçoğlu, aynı anda hem baharın hem de kışın yaşandığını belirterek, bunun Türkiye'nin dört mevsimi aynı anda yaşayabilen nadir güzelliklerinden biri olduğunu söyledi.

Mürefte Mahalle Muhtarı Hayri Saraçoğlu, "Şubat ayında bir tarafımızda baharı yaşıyoruz, öteki tarafta ise kışı. Yurdumuzun güzellikleri bunlar, dört mevsimi aynı anda yaşayabiliyoruz" diyerek doğanın bu ilginç dengesine dikkat çekti.

Mürefte'de kışın ve baharın bir arada yaşanması, doğa fotoğrafçıları ve bölge sakinleri için ilginç görüntüler oluşturdu.

Kaynak: İHA

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