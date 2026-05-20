Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden İl Genelindeki Mezarlıklarda Bayram Mesaisi

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Kurban Bayramı öncesinde ve bayram boyunca kaybettikleri sevdiklerini rahatça ziyaret edebilmeleri amacıyla il genelindeki mezarlıklarda bakım, onarım ve temizlik çalışmalarına hız verdi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, il genelinde bulunan 373 mahalledeki toplam 560 mezarlık alanında yürüttüğü bakım ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Rutin olarak gerçekleştirilen çalışmalar, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde oluşacak yoğunluk göz önünde bulundurularak artırıldı.

Çalışmalar kapsamında mezarlıkların genel görünümünü güzelleştirmek ve ziyaretleri kolaylaştırmak amacıyla mezarlık alanlarındaki yabancı otlara karşı eş zamanlı mücadele yürütülüyor. Ekipler, bir yandan fiziksel ot biçme işlemlerini gerçekleştirirken, diğer yandan da yabani otların yeniden çıkmasını önlemek amacıyla düzenli olarak ilaçlama çalışmaları yapıyor.

Mezarlıkların sadece bayram dönemlerinde değil, yılın her döneminde aynı titizlikle korunduğunu belirten yetkililer, bayram süresince vatandaşların hiçbir aksaklık yaşamadan kabir ziyaretlerini gerçekleştirebilmesi için tüm önlemlerin alındığını ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların manevi duygularını huzurlu bir ortamda yaşayabilmeleri amacıyla il genelindeki tüm mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışmalarını bayram sonrasında da sürdürecek.