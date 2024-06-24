Tekirdağ'da bir kişi silahla öldürüldü, kayınpeder ve kayınbirader tutuklandı - Son Dakika
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Tekirdağ'da bir kişi silahla öldürüldü, kayınpeder ve kayınbirader tutuklandı

Tekirdağ\'da bir kişi silahla öldürüldü, kayınpeder ve kayınbirader tutuklandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesi olayında gözaltına alınan kayınpeder ve kayınbirader tutuklandı. İddiaya göre, Emrah Mengübeti, eşini geri getirmek için kayınpederinin evine gitti. Tartışma kavgaya dönüşünce kayınpeder ve kayınbirader tarafından tabancayla ateş edildi. Ağır yaralanan Mengübeti hastanede hayatını kaybetti. Baba ve oğlu adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

24.06.2024 17:25
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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan kayınpederi ve kayınbiraderi tutuklandı.

İddiaya göre, esnaf Emrah Mengübeti (33), tartıştığı eşini geri getirmek için kayınpederinin Atatürk Mahallesi'ndeki evine gitti.

Mengübeti ile kayınpederi M.Ç. (47) ve kayınbiraderi M.A.Ç. (17) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında M.Ç. ve M.A.Ç, Mengübeti'ye tabancalarla ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Mengübeti, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan baba ile oğlu adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Tekirdağ, Kapaklı, Kavga, Emrah, Baba, Olaylar, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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