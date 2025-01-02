Tekirdağ'da Büyüleyici Sis Manzarası - Son Dakika
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Tekirdağ'da Büyüleyici Sis Manzarası

Yoğun sis Tekirdağ'ı beyaz bir örtüyle kapladı, kartpostallık görüntüler oluştu.

02.01.2025 20:12
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Yoğun sis tabakası böyle görüntülendi: Kartpostallık manzaralar oluştu

TEKİRDAĞ - Yoğun sis tabakasının etkisi altına giren Tekirdağ, adeta görünmez bir şehir haline geldi.

Tekirdağ'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, kenti beyaz bir örtüyle kapladı. Şehir merkezinden sahil kesimlerine kadar her noktayı etkisi altına alan sis, özellikle yüksek yerlerden ve havadan bakıldığında kartpostallık görüntüler oluşturdu. Görüş mesafesinin ciddi şekilde azalması, trafikte zorluklara yol açarken, sisin şehre kattığı estetik güzellik dikkat çekti.

Drone ile kaydedilen görüntülerde, sis tabakasının şehir üzerindeki etkisi net bir şekilde gözler önüne serildi. Şehir merkezi, kıyı şeridi ve sahil dolgu alanı, sisle kaplanarak adeta bir tabloyu andırdı.

Meteoroloji yetkilileri, yoğun sisin ilerleyen saatlerde dağılmasını beklediklerini belirtirken, sürücüleri düşük görüş mesafesi nedeniyle dikkatli olmaya çağırdı. Sisli hava koşullarının buğulu ve romantik bir atmosfer sunduğu Tekirdağ, fotoğraf tutkunları için de bir cazibe merkezi haline geldi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Büyüleyici Sis Manzarası - Son Dakika

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