Tekirdağ'da çıkan yangında 20 dönüm buğday tarlası zarar gördü - Son Dakika
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Tekirdağ'da çıkan yangında 20 dönüm buğday tarlası zarar gördü

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Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde çıkan yangında, öğleden sonra Sağlık Mahallesi'nde bulunan 20 dönüm buğday tarlası zarar gördü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

12.06.2024 18:51
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TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde çıkan yangında, buğday ekili 20 dönüm alan zarar gördü.

Yangın, öğleden sonra Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi'nde çıktı. Ekili alandan duman çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, polis güvenlik önlemi aldı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek ekili buğday tarlasının tamamını sardı. Çevre ilçelerden de itfaiye ekiplerinin gelerek müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkış nedeni araştırılan yangında, 20 dönümlük buğday tarlasının zarar gördüğü belirlendi.

Tekirdağ\'da çıkan yangında 20 dönüm buğday tarlası zarar gördü
Kaynak: DHA

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