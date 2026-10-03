Tekirdağ'da çocuklar, Filistinli akranları için düzenlenen etkinlikte resim çizdi - Son Dakika
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Tekirdağ'da çocuklar, Filistinli akranları için düzenlenen etkinlikte resim çizdi

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Tekirdağ\'da çocuklar, Filistinli akranları için düzenlenen etkinlikte resim çizdi
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Tekirdağ'da Yetim Vakfınca, Gazze'de yaşananları unutturmamak amacıyla "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" etkinliği düzenlendi. Mustafa Kemal Atatürk Meydanı'ndaki etkinlikte çok sayıda çocuk, Filistinli akranları için hayallerini resmetti.

Tekirdağ'da, Gazze'de yaşananları unutturmamak ve Filistinli çocukların içinde bulunduğu koşullara dikkati çekmek amacıyla "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" etkinliği düzenlendi.

Yetim Vakfınca, Mustafa Kemal Atatürk Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte çok sayıda çocuk, Filistinli akranları için hayallerini resmetti, ellerindeki kalem ve boyalarla Gazze'deki çocukların sesine ses olmaya çalıştı.

Yetim Vakfı üyesi Yusuf Uygun, gazetecilere, çocukların çizimleriyle Filistinli çocukların yaşadıklarına dikkati çekmek istediğini dile getirdi.

Gazze'de yaşananların unutulmaması için etkinlikler yapmaya devam ettiklerini ifade eden Uygun, "Tekirdağ'ın çocukları, Tekirdağ'ın öğrencileri, Tekirdağ'ın anneleri Filistin'de, Gazze'de zulüm gören anne ve çocukların halini anlamak, aynı zamanda orada yaşanan zulmün tekrarlanmaması için, bunu hatırlamak için, düzenli olarak hatırlamak için böyle bir etkinlik düzenledik. Bu sene ikincisi düzenleniyor. Geçen sene de tekrarını yapmıştık. Bu sene de tekrarını yapıyoruz. Filistinli çocuklar için çiziyoruz. Filistinli kıymetli kardeşlerimiz için çiziyoruz. Çocuklar ölmesin." dedi.

Uygun, bölgedeki şiddetin sürdüğünü, insanların temiz suya, gıdaya, sağlık hizmetlerine, eğitime ve güvenli bir barınma alanına erişmekte güçlük çektiğini hatırlattı.

Kaynak: AA
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