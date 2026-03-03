Tekirdağ Deprem Haftası'nda Afet Bilinci Seferberliği Başlattı - Son Dakika
Tekirdağ Deprem Haftası'nda Afet Bilinci Seferberliği Başlattı

03.03.2026 16:34  Güncelleme: 17:36
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla afet bilincini artırmak için kapsamlı bir eğitim seferberliği başlattı. Deprem Simülasyon TIR'ı ile uygulamalı eğitimler düzenlenerek, vatandaşlar ve öğrencilere deprem anında yapılması gerekenler gösteriliyor.

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında farkındalık oluşturmak ve afet bilincini artırmak amacıyla bölgede kapsamlı bir eğitim seferberliği başlattı. Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanlığı bünyesindeki Deprem Simülasyon TIR'ı ile vatandaşlara ve öğrencilere simülasyon eşliğinde uygulamalı eğitim veriliyor.

1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla hazırlanan etkinlik takvimi kapsamında Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanlığı ekipleri saha çalışmalarını sürdürüyor. Kent genelinde ve komşu illerde gerçekleştirilen programlarda, deprem anında yapılması gerekenler simülasyon eşliğinde uygulamalı olarak anlatıldı.

Eğitim maratonunun ilk durağı Kırklareli

Etkinlik takviminin ilk durağı olan Kırklareli'nde, Trakya Belediyeler Birliği ile üye belediyeler arasındaki bölgesel iş birliği ve dayanışma kapsamında eğitim faaliyeti  gerçekleştiriliyor. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin afet yönetimindeki tecrübesinin bölgeye yayılması hedefiyle vatandaşlarla buluşan simülasyon TIR'ında, deprem bilincine ilişkin teorik ve pratik bilgiler katılımcılara aktarıldı.

Süleymanpaşa TED Koleji'nde seminer ve simülasyon eğitimi

Eğitimler, bugün itibarıyla Süleymanpaşa TED Koleji'nde verilmeye başlandı. Okulda Avrupa Birliği projesi kapsamında düzenlenen seminer ve simülasyon eğitimlerinde, sarsıntı anında "Çök-Kapan-Tutun" hareketinin hayati önemi öğrencilere uygulamalı olarak gösterildi.

Saha çalışmaları Malkara, Süleymanpaşa ve Çorlu'da

Büyükşehir Belediyesi'nin planladığı program kapsamında ekipler, 4 Mart Çarşamba günü Malkara'da vatandaşlara yönelik uygulamalı eğitim gerçekleştirecek. Programın devamında AFAD ile koordineli çalışma planlanmakta; 5 Mart'ta Süleymanpaşa'da Murat Hüdavendigar İlkokulu'nda, 6 Mart'ta ise Çorlu'da Orion AVM'de AFAD iş birliğiyle geniş katılımlı bilinçlendirme faaliyetleri ve simülasyon deneyimi sunulacak.

Hafta boyunca farklı noktalarda hizmet verilecek

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanlığı yetkilileri, deprem gerçeğiyle yaşamanın ve hazırlıklı olmanın önemine dikkat çekerek simülasyon tırının hafta boyunca farklı noktalarda hizmet vermeyi sürdüreceğini bildirdi. Eğitimlerde sadece deprem anı değil, afet öncesi alınması gereken önlemler ve afet sonrası ilk saatlerin yönetimi de uzman ekiplerce anlatıldı.

Kaynak: ANKA

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Deprem Haftası, Yerel Yönetim, Tekirdağ, Deprem, Güncel, Son Dakika

