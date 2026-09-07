Tekirdağ\'da dev ekranda izlenen finalde Filenin Sultanları\'nın şampiyonluğu coşkuyla kutlandı

(TEKİRDAĞ) - A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya ile karşılaştığı mücadele, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından sahilde kurulan dev ekrandan takip edildi. Sahili dolduran yüzlerce Tekirdağlı, Filenin Sultanları'nın şampiyonluk mücadelesini tek yürek halinde takip etti.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası final heyecanını Tekirdağ sahiline taşıdı. Sahil alanına kurulan dev ekranda karşılaşmayı izlemek üzere bir araya gelen vatandaşlar, milli takımın İtalya karşısındaki mücadelesini büyük bir coşkuyla takip etti.

SAHİLDE TEK YÜREK OLDULAR

Karşılaşmanın ilk düdüğüyle birlikte sahildeki heyecan giderek yükseldi. Ellerinde Türk bayraklarıyla alanı dolduran vatandaşlar, Filenin Sultanları'nın her sayısında büyük bir coşku yaşadı. Maç boyunca yapılan tezahüratlar ve alkışlarla adeta stadyum atmosferinin oluştuğu sahilde, Tekirdağlılar milli takıma hep birlikte destek verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer de karşılaşmayı vatandaşlarla birlikte takip ederek onların heyecanına ortak oldu. Yüceer ve Tekirdağlılar, kritik anlarda yaşanan büyük heyecanı ve her sayının ardından yükselen coşkuyu birlikte yaşadı.

FİLENİN SULTANLARI AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE

Nefes kesen final mücadelesinde Türkiye, İtalya'yı 3-2 mağlup ederek Avrupa Şampiyonluğu'na ulaştı. Filenin Sultanları bu sonuçla Avrupa Şampiyonası'nda üst üste ikinci kez şampiyon olarak tarihi bir başarıya imza attı.

Karşılaşmanın son sayısıyla birlikte Tekirdağ sahilinde büyük bir şampiyonluk sevinci yaşandı. Vatandaşlar, Türk bayrakları ve tezahüratlar eşliğinde Filenin Sultanları'nın tarihi başarısını büyük bir gururla kutladı.