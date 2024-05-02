Tekirdağ'da doğada kendiliğinden yetişen gelincikler fotoğrafları renklendiriyor - Son Dakika
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Tekirdağ'da doğada kendiliğinden yetişen gelincikler fotoğrafları renklendiriyor

Tekirdağ\'da doğada kendiliğinden yetişen gelincikler fotoğrafları renklendiriyor

Namık Kemal Üniversitesi yerleşkesinde öbek öbek açan gelincikler, renkleri ve narin yapılarıyla ilgi çekiyor. Fotoğraf tutkunları gelincikleri çekimlerine konu alırken, öğrenciler de gelincikleri fon yaparak kendi fotoğraflarını çekiyor. Tekirdağ Fotoğraf Derneği üyesi Güven Çelik, Tekirdağ'ın her mevsim farklı güzelliklere büründüğünü belirtirken, üniversite öğrencisi Pınar Ateş de gelinciklerin açtığı tarlaların farklı bir güzelliğe sahip olduğunu ifade etti.

02.05.2024 15:39  Güncelleme: 15:40
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Tekirdağ'da doğada kendiliğinden yetişen gelincikler fotoğrafları renklendiriyor.

Namık Kemal Üniversitesi yerleşkesinde de öbek öbek açan gelincikler görsel şölen sunuyor.

Renkleri ve narin yapılarıyla ilgi çeken gelincikler fotoğraf tutkunlarının çekimlerine konu oluyor.

Öğrenciler de zaman zaman gelincikleri fon yaparak kendi fotoğrafını çekiyor.

Tekirdağ Fotoğraf Derneği üyesi Güven Çelik, AA muhabirine, Tekirdağ'ın her mevsim farklı güzelliklere büründüğünü söyledi.

Kentin baharın gelmesiyle rengarenk olduğunu aktaran Çelik, "Baharın gelmesiyle doğa farklı renklere bürünüyor. İnsanlar bu güzellikleri görünce keyif alıyor. Bizler de fotoğraf tutkunları olarak bu güzellikleri kadrajımıza yansıtmaya çalışıyoruz. Kanola, gelincik, buğday tarlaları hepsi birbirinden güzel. Kent bu dönem doğal stüdyo gibi." dedi.

Üniversite öğrencisi Pınar Ateş ise gelinciklerin açtığı tarlaların farklı bir güzelliğe büründüğünü belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da doğada kendiliğinden yetişen gelincikler fotoğrafları renklendiriyor - Son Dakika

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