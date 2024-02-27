Tekirdağ'da düzensiz göçmen yakalandı, Çerkezköy'de uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tekirdağ'da düzensiz göçmen yakalandı, Çerkezköy'de uyuşturucu ele geçirildi

Tekirdağ\'da düzensiz göçmen yakalandı, Çerkezköy\'de uyuşturucu ele geçirildi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yapılan bir araç kontrolünde, pasaport, kimlik belgesi ve ikamet izin belgesi olmayan 2 düzensiz göçmen ve araç sürücüsü yakalandı. Gözaltına alınan sürücünün işlemleri devam ediyor. Ayrıca Çerkezköy ilçesinde yapılan bir üst aramada ise bir miktar uyuşturucu ele geçirildi ve zanlı gözaltına alındı.

27.02.2024 15:53  Güncelleme: 15:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 2 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince çevre yolunda şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan kontrolde, pasaport, kimlik belgesi ve ikamet izin belgesi olmayan 2 yabancı uyruklu ve otomobil sürücüsü yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Gözaltına alınan sürücü B.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi

Çerkezköy ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

Gazi Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Fevzipaşa Mahallesi'nde uygulama yaptığı sırada A.V'yi durdurdu.

Şüphelinin üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Çerkezköy, Tekirdağ, Göçmen, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da düzensiz göçmen yakalandı, Çerkezköy'de uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2024 17:00:03. #1.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da düzensiz göçmen yakalandı, Çerkezköy'de uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement