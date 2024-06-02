Tekirdağ'da eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı - Son Dakika
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Tekirdağ'da eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı

Tekirdağ\'da eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı

Çorlu Havalimanı'ndan kalkan özel havacılık okuluna ait Diamond DA-42 tipi eğitim uçağı, motor arızası nedeniyle Süleymanpaşa ilçesi Yağcı Mahallesi'nde ayçiçeği tarlasına zorunlu iniş yaptı. Pilotun sağlık durumu iyi olup, uçak teknik ekip tarafından İstanbul'a götürülecek.

02.06.2024 14:23
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Tekirdağ'da, özel bir havacılık okuluna ait eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı.

Alınan bilgiye göre, Çorlu Havalimanı'ndan kalkan AFA'ya ait Diamond DA-42 tipi eğitim uçağının motorunda bir süre sonra arıza meydana geldi.

Uçak, Süleymanpaşa ilçesi Yağcı Mahallesi'nde ayçiçeği ekili tarlaya indi.

Ekipler uçak çevresinde güvenlik önlemi alırken pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Uçağın teknik ekip tarafından sökülerek İstanbul'a götürüleceği bildirildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da eğitim uçağı tarlaya zorunlu iniş yaptı - Son Dakika
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