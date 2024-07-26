Tekirdağ'da eğitim yatırımları toplantısı gerçekleştirildi.
Vali Recep Soytürk başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda yapılan toplantıda, 2024-2025 eğitim öğretim yılı değerlendirildi.
Toplantıda ayrıca, kentteki eğitim yatırımlarının son durumları hakkında istişarelerde bulunuldu.
Toplantıya, Vali Yardımcısı Kaan Peker, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ve Yatırım İzleme Şube Müdürü Tolga Göçmen katıldı.
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