Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde 5 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde dün gece gittikleri düğünden dönenlerin içerisinde olduğu otomobilin, iş makinesiyle çarpıştığı görülüyor.
Kayıtlarda aracın çarpmanın etkisiyle savrudulduğu yer alıyor.
Ergene ilçesinde Cenk V. idaresindeki 59 FV 888 plakalı otomobil, Ulaş Mahallesi'nde dün Ö.A. yönetimindeki iş makinesiyle çarpışmıştı. Kazada, otomobildeki Cenk V, Kadir G, Emre A, Serhat T, Deniz Y. hayatını kaybetmiş, iş makinesindeki Ö.A. yaralanmıştı.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da Feci Trafik Kazası: 5 Ölü - Son Dakika
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