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Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 7 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 7 şüpheli gözaltına alındı

Tekirdağ'ın Çorlu ve Kapaklı ilçelerinde yapılan fuhuş operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar üzerine çalışma başlattı. Operasyonda cinsel içerikli materyaller ve cep telefonları ele geçirildi.

Tekirdağ\'da fuhuş operasyonu: 7 şüpheli gözaltına alındı
12.12.2023 - 10:39,
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Tekirdağ'ın Çorlu ve Kapaklı ilçelerindeki fuhuş operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden fotoğraf ve telefon numarası paylaşılarak, fuhuş yapıldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Çorlu ve Kapaklı'da bazı adreslere düzenlediği operasyonda Z.T, (46) S.T, (47), S.C, (23) V.Y (36) ve Özbekistan uyruklu D.E, (37) U.A, (40) ve O.A'yı (31) yakaladı.

Aramalarda, cinsel içerikli materyaller ile cep telefonları ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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