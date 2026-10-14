Tekirdağ'da Ganos Dağı eteklerinde sonbahar renkleri fotoğrafçıları çekiyor - Son Dakika
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Tekirdağ'da Ganos Dağı eteklerinde sonbahar renkleri fotoğrafçıları çekiyor

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Tekirdağ\'da Ganos Dağı eteklerinde sonbahar renkleri fotoğrafçıları çekiyor
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Tekirdağ'da Ganos Dağı eteklerindeki ormanlık alanlarda sonbaharla birlikte yapraklar sarı, turuncu ve kızıl tonlara bürünüyor. Şarköy Uçmakdere ile Süleymanpaşa Yeniköy çevresindeki renk değişimi, doğa yürüyüşü ve manzara fotoğrafı çekmek isteyenlerin ilgisini çekiyor.

Tekirdağ'ın doğal güzellikleriyle öne çıkan Ganos Dağı eteklerinde, sonbaharla birlikte ormanlık alanlarda renk değişimi yaşanıyor.

Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere ile Süleymanpaşa ilçesine bağlı Yeniköy mahalleleri çevresindeki ormanlarda ağaç yapraklarının sarı, turuncu ve kızıl tonlara dönüşmesiyle mevsimin kendine özgü manzaraları ortaya çıkıyor.

Bölgenin doğal dokusuyla birleşen sonbahar renkleri, doğa yürüyüşü yapmak ve manzara fotoğrafları çekmek isteyenlerin ilgisini çekiyor.

Tekirdağ Fotoğraf Derneği üyesi Güven Çelik, AA muhabirine, sonbaharın bölgedeki ormanlara farklı bir görünüm kazandırdığını söyledi.

Ganos Dağı eteklerinin fotoğraf tutkunları için önemli bir çekim alanı olduğunu vurgulayan Çelik, özellikle Uçmakdere güzergahında uzanan ormanlık alanların yolculuk yapanlara farklı renklerin bir araya geldiği manzaralar sunduğunu belirtti.

Kaynak: AA
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