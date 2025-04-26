Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki doğal gaz kuyusunda meydana gelen gaz kaçağı, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Vakıflar Mahallesi'nde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) ait yeni açılan doğal gaz kuyusundan gaz kokusu yayıldığını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak gaz kaçağının kaynağını tespit etmek ve sızıntıyı kontrol altına almak için çalışma başlattı.
Ergene Kaymakamı Kadir Duman da olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı ve incelemelerde bulundu.
Ekiplerin çalışması sonucu gaz kaçağı kontrol altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da Gaz Kaçağı Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?