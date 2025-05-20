Tekirdağ'da Gençlik Coşkusu: TekGençFest 19 Mayıs'ta Şenlendi - Son Dakika
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Tekirdağ'da Gençlik Coşkusu: TekGençFest 19 Mayıs'ta Şenlendi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği TekGençFest, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla üç gün süren etkinliklerle gençleri tek çatı altında buluşturdu. Festivalde konserler, atölyeler ve spor müsabakaları gerçekleştirildi, binlerce genç bayram coşkusunu yaşadı.

20.05.2025 13:21
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(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlediği "TekGençFest"te üç gün süren atölyeler, spor müsabakaları ve konserlerle bayram coşkusu yaşandı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "TekGençFest", üç güne yayılan etkinlikleriyle gençliğin enerjisini sahillere taşıdı. Festivalin ilk günü olan 17 Mayıs'ta Süleymanpaşa'da, "Gençlik Ateşi" konseri, kortej yürüyüşü ve dans gösterileri gerçekleştirildi. Değirmenaltı Sahili'nde ise plaj voleybolu ve "Gençlik Çalıştayı" yapıldı.

Çerkezköy'de 18 Mayıs'ta yüzme yarışları, sahilde ise akrobasi şovları, renkli festival etkinlikleri ve sahne performanslarıyla eğlenceli bir gün yaşandı. Festival, "Karizma Show" ve Tıp Sanat Topluluğu konserleri ile devam etti.

Semicenk sahnedeydi

Festivalin finali ise 19 Mayıs'ta Süleymanpaşa Sahil Dolgu Alanı'nda gerçekleştirildi. Türk Müziği Öğrenci Topluluğu ve "Lacivert" grubunun konserlerinin ardından saat 19.19'da "Kurtuluşa İlk Adım Korteji" düzenlendi. Gecenin finalinde ise MC Ali Tınaz ve DJ Suat Ateşdağlı'nın ardından sahneye çıkan Semicenk, şarkılarını gençler için söyledi.

TekGençFest'in finalinde, sahili dolduran binlerce gence seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, gençliğin enerjisi ile geleceğe daha güvenli baktıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Hepimizin doğum günüdür 19 Mayıs"

"Henüz 38 yaşında bir liderin dünya tarihini değiştirdiği bir dönüm noktasıdır 19 Mayıs. Zulme ve sömürüye karşı bir milletin ayağa kalktığı kutlu bir direniş günü, hepimizin doğum günüdür 19 Mayıs. Birliğin adıdır. Sadece geçmişin değil geleceğin de tarihidir 19 Mayıs. Yalnızca kurtuluşun değil, aynı zamanda bir kuruluşun, bir çağdaşlaşma ihtilalinin de başlangıcıdır. Gençliğe bırakılan büyük bir idealin ve sarsılmaz bir inancın adıdır 19 Mayıs. Ne mutlu bize ki Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyet'in izindeyiz.

"Siz bu şehrin umudusunuz"

Ey Türk gençliği, birinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti'ni muhafaza ve müdafaa etmektir. Ey mavi gözlü şehrim, Tekirdağ'ımın pırıl pırıl gençleri. Sizin cesaretiniz bizim gücümüzdür. Sizin hayalleriniz bizim yol haritamızdır. ve sizin sayenizde Türkiye muasır medeniyetlerin ötesine yürüyecektir. Çünkü Atatürk en büyük eserim dediği Cumhuriyet'i gençlere, size emanet etti. Gençliğe duyduğu güvenin nişanesi olan bu bayram Türkiye'nin yarınlarını şekillendirecek nesillere de bir çağrıdır. Her karış toprağında Kuvayımilliye'nin izlerini taşıyan bu şehir. Şimdi sizin ellerinizde yeniden tarih yazmaya hazır. Siz bu şehrin yüreğisiniz. Siz bu şehrin umudusunuz. Siz bu şehrin geleceğisiniz. Helal olsun Tekirdağ'ın gençlerine. 1919'da başlayan mücadele tüm onuru ve görkemiyle Türk halkının içindedir. 100 yıl daha, bin yıl daha geçse de yine diri kalacak. Bunu hiç kimse değiştiremez. ve bu şehir Atatürk'ün izinde yürüyen gençlerle asla yolunu kaybetmeyecek. Bu mücadeleyi başlatan iradeyi ve bu değerleri sonsuza dek yaşatacak olan gençlerimizin bayramını kutluyorum. Yaşasın 19 Mayıs. Yaşasın Mustafa Kemal'in gençleri. Yaşasın cumhuriyet, Mustafa Kemal Atatürk! Bayramınız kutlu olsun gençler. Hepinize coşku dolu, eğlence dolu bir festival diliyorum. İyi bayramlar, iyi eğlenceler. Sağ olun, var olun. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Gençlik Coşkusu: TekGençFest 19 Mayıs'ta Şenlendi - Son Dakika

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