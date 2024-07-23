Tekirdağ'da gök gürültülü sağanak etkisini gösterdi.
Kentte aniden başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalışırken, kimi de otobüs duraklarına sığındı.
Polis ekipleri trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem alarak, sürücüleri dikkatli seyretmeleri için uyardı.
Hava sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın aralıklarla sürmesi bekleniyor.
Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da Gök Gürültülü Sağanak Yağış - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?