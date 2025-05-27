Tekirdağ'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Reşadiye Mahallesi Şehit Teğmen Yavuzer Caddesi'nde, K.Ç. idaresindeki 21 AFH 136 plakalı, Çorlu Belediyesi Aşevi'ne ait hafif ticari araç ile M.D'nin kullandığı 16 BPZ 158 plakalı motosiklet çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü M.D. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla kaldırıldığı Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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