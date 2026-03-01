Tekirdağ'da İftar ve Danışma Kurulu Toplantısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tekirdağ'da İftar ve Danışma Kurulu Toplantısı

01.03.2026 11:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da düzenlenen iftar programları ve NKÜ Danışma Kurulu toplantısı yapıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince düzenlenen iftar programları devam ediyor.

Ramazan ayı boyunca farklı ilçelerde kurulan iftar sofraları, Hayrabolu ilçesinde kuruldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, iftar öncesi vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.

NKÜ'de Danışma Kurulu toplandı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Danışma Kurulu, üniversitenin stratejik hedefleri ve kalite süreçlerini değerlendirmek üzere Rektör Mümin Şahin başkanlığında çevrim içi toplandı.

Rektör Şahin'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıya, rektör yardımcıları, genel sekreter yardımcısı, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile akademik birim yöneticileri katıldı.

Şahin, Danışma Kurulu'nun üniversite ile kamu ve özel sektör arasında köprü görevi üstlendiğini belirtti.

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından verilen tam akreditasyon belgesinin üniversitenin kalite standartlarını tescillediğini aktaran Şahin, kurul üyelerinin görüş ve önerilerinin stratejik kararlara yön verdiğini anlattı.

Toplantı, kurul üyelerinin değerlendirmelerinin ardından sona erdi.

Nallar, çalışmaları inceledi

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, ilçede devam eden altyapı çalışmalarını inceledi.

Çiftlikönü Mahallesi'nde yol yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Nallar, personelden bilgi aldı.

Nallar, çalışmalarının hızla sürdüğünü belirtti.

Mahalle sakinleriyle görüşen Nallar, planladıkları çalışmayı kısa zamanda bitireceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Tekirdağ, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da İftar ve Danışma Kurulu Toplantısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık

11:03
Pakistan da karıştı ABD Başkonsolosluğu’na saldırdılar, ölü ve yaralılar var
Pakistan da karıştı! ABD Başkonsolosluğu'na saldırdılar, ölü ve yaralılar var
10:53
İran dini lideri Hamaney öldürüldü İşte ortak saldırının detayları
İran dini lideri Hamaney öldürüldü! İşte ortak saldırının detayları
10:46
İran’ın ’son çare’si: Henüz kullanmadılar
İran'ın 'son çare'si: Henüz kullanmadılar
09:56
Hakkında animasyon bile yapmışlar: İran’ı satan adam bu mu
Hakkında animasyon bile yapmışlar: İran'ı satan adam bu mu?
09:39
İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü
İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü
08:30
Trump’tan İran’ın “tarihi operasyon“ tehdidine ilk yanıt
Trump'tan İran'ın "tarihi operasyon" tehdidine ilk yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 11:30:53. #7.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da İftar ve Danışma Kurulu Toplantısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.