Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden "Kadın Gözüyle Kent Anketi"

15.05.2026 13:27  Güncelleme: 14:34
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, kadınların kent yaşamına dair görüşlerini almak ve yerel yönetim politikalarına yansıtmak amacıyla 'Kadın Gözüyle Kent Anketi'ni başlattı. Anket, eşit, güvenli ve yaşanabilir bir kent hedefiyle kadınların katılımına açıldı.

(TEKİRDAĞ)- Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, kadınların kent yaşamına ilişkin görüş ve deneyimlerini doğrudan yansıtacağı önemli bir çalışmayı daha hayata geçirdi. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Kadın Gözüyle Kent Anketi" vatandaşların katılımına açıldı.

Daha eşit, güvenli ve yaşanabilir bir Tekirdağ hedefiyle başlatılan çalışma, özellikle kadınlar ve kız çocukları başta olmak üzere tüm dezavantajlı grupların kentsel hizmetlerden eşit bir şekilde yararlanmasını hedef alıyor. Anketle, kent yaşamındaki sosyal imkanlardan ulaşıma, güvenlikten çevre düzenlemesine kadar pek çok alanda kadınların deneyimlerinin doğrudan yerel yönetim politikalarına aktarılması amaçlanıyor.

Katılımcılardan gelecek geri bildirimler, Büyükşehir Belediyesi'nin ilerleyen dönemde hayata geçireceği projeler ve hizmet planlamaları için temel veri kaynağı oluşturacak.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN ANKETE DAVET

Büyükşehir Belediyesi, katılımcı ve kapsayıcı belediyecilik anlayışıyla kent yaşamını kadınların bakış açısıyla değerlendirmeyi amaçlıyor. Daha eşit, daha güvenli ve daha yaşanabilir bir Tekirdağ için hazırlanan ankette elde edilecek verilerin, gelecekteki sosyal politikalar ve hizmet planlamaları açısından yol gösterici olması bekleniyor. Kentin gelişimine katkı sunmak ve sesini duyurmak isteyen tüm kadınlar, www.tekirdag.bel.tr/kadin_gozuyle_kent_anketi linki üzerinden kolayca katılım sağlayabilecek. Büyükşehir Belediyesi, tüm kadınları bu süreçte paydaş olmaya ve daha güçlü bir Tekirdağ için fikirlerini paylaşmaya davet ediyor.

Kaynak: ANKA

