Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Kadınlar İçin Hukuki Farkındalık Atölyesi Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Kadınlar İçin Hukuki Farkındalık Atölyesi Düzenledi

17.02.2026 16:10  Güncelleme: 17:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, kadınların hukuki farkındalığını artırmak amacıyla '17 Şubat Medeni Kanunu'nun Kabulüne Yönelik Haklar Atölyesi' düzenledi. Katılımcılar, hakları hakkında bilgi sahibi oldu ve sorularını uzmanından yanıt aldı.

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, kadınların hukuki farkındalığını artırmak amacıyla Çerkezköy Kadın Danışma Merkezi'nde "17 Şubat Medeni Kanunu'nun Kabulüne Yönelik Haklar Atölyesi" düzenledi. Atölyeye katılanlar kadınlar, hakları konusunda bilgi sahibi oldu ve merak ettikleri sorulara yanıt buldu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Çerkezköy Kadın Danışma Merkezi'nde gerçekleştirilen atölyede, Av. Figen Kocaağlar tarafından kadınlara Türk Medeni Kanunu'nun tarihi önemi, kadın hakları açısından getirdiği kazanımlar ve güncel aile hukuku konularında kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Anneler haklarını öğrendi, çocuklar eğlendi

Kadınlar, gündelik yaşamda karşılaşabilecekleri hukuki konularla ilgili de soru-cevap bölümüyle farkındalık kazandı. Atölyeye katılan anneler, hakları konusunda bilinçlenirken çocuklar ise kendilerine özel hazırlanan etkinlikler sayesinde eğlenceli ve öğretici zaman geçirdi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, kadınların hukuki haklarını daha iyi tanımaları ve güçlenmeleri amacıyla benzer eğitim ve farkındalık çalışmalarını önümüzdeki dönemde de sürdürmeye devam edecek.

Kaynak: ANKA

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Kadınlar İçin Hukuki Farkındalık Atölyesi Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
80 bin TL’ye aldı, koyacak arazi bulamayınca 2,5 milyon TL’den satışa çıkardı 80 bin TL'ye aldı, koyacak arazi bulamayınca 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı
Türkiye yetiştirmediği kakaodan 1,7 milyar dolar kazandı Türkiye yetiştirmediği kakaodan 1,7 milyar dolar kazandı
Öfkeli turist havalimanını savaş alanına çevirdi Öfkeli turist havalimanını savaş alanına çevirdi
Ülkenin uykuları kaçtı Bu obruğun ucu bucağı yok Ülkenin uykuları kaçtı! Bu obruğun ucu bucağı yok
Suçlama çok vahim ’’İlk 11’i belirlemek için yapay zekayı kullanıyor’’ iddiası Suçlama çok vahim! ''İlk 11'i belirlemek için yapay zekayı kullanıyor'' iddiası
Savcı, kadın hakimi 1 liralık havalelerle tehdit etmiş Mesajları tüyler ürpertti Savcı, kadın hakimi 1 liralık havalelerle tehdit etmiş! Mesajları tüyler ürpertti!

17:23
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
16:57
ABD görüşmesi sonrası İran’dan ilk açıklama: Temel ilkeler konusunda anlaştık
ABD görüşmesi sonrası İran'dan ilk açıklama: Temel ilkeler konusunda anlaştık
16:57
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı
16:39
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
16:34
Türkiye’nin gıda devinde üretim durdu, fabrika satışa çıkarıldı
Türkiye'nin gıda devinde üretim durdu, fabrika satışa çıkarıldı
15:34
Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 18:09:24. #7.11#
SON DAKİKA: Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Kadınlar İçin Hukuki Farkındalık Atölyesi Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.