Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Kadınlar İçin Hukuki Farkındalık Atölyesi Düzenledi

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, kadınların hukuki farkındalığını artırmak amacıyla Çerkezköy Kadın Danışma Merkezi'nde "17 Şubat Medeni Kanunu'nun Kabulüne Yönelik Haklar Atölyesi" düzenledi. Atölyeye katılanlar kadınlar, hakları konusunda bilgi sahibi oldu ve merak ettikleri sorulara yanıt buldu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Çerkezköy Kadın Danışma Merkezi'nde gerçekleştirilen atölyede, Av. Figen Kocaağlar tarafından kadınlara Türk Medeni Kanunu'nun tarihi önemi, kadın hakları açısından getirdiği kazanımlar ve güncel aile hukuku konularında kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Anneler haklarını öğrendi, çocuklar eğlendi

Kadınlar, gündelik yaşamda karşılaşabilecekleri hukuki konularla ilgili de soru-cevap bölümüyle farkındalık kazandı. Atölyeye katılan anneler, hakları konusunda bilinçlenirken çocuklar ise kendilerine özel hazırlanan etkinlikler sayesinde eğlenceli ve öğretici zaman geçirdi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, kadınların hukuki haklarını daha iyi tanımaları ve güçlenmeleri amacıyla benzer eğitim ve farkındalık çalışmalarını önümüzdeki dönemde de sürdürmeye devam edecek.