Tekirdağ'da Kadınlardan Hentbol Takımı - Son Dakika
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Tekirdağ'da Kadınlardan Hentbol Takımı

Tekirdağ'da kadınlar, 'Tekirdağ Veteranlar' hentbol takımıyla iş stresini atıyor.

10.02.2025 12:48
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Tekirdağ'da farklı meslek ve yaş gruplarından kadınlar, iş stresini kurdukları "Tekirdağ Veteranlar" hentbol takımı sayesinde atıyor.

Tekirdağ'da öğrencilik yıllarında hentbol oynayan kadınlar, kafe işletmecisi Ayşe Balcı'nın çağrısıyla "Tekirdağ Veteranlar" isimli takımı kurdu.

Spor salonunda her hafta buluşan ve hentbol oynayan 20 kadın, diğer illerdeki kadın takımlarıyla sosyal medyadan iletişim kurarak müsabakalara da çıkıyor.

Takım kaptanı Ayşe Balcı, AA muhabirine, hentbolun kadınlara iyi geldiğini söyledi.

Günlük hayatta kadınların birçok sıkıntı ve stresle başa çıkmaya çalıştığını belirten Balcı, "Küçük bir işletme sahibiyim. Eşimle çalışıyoruz. Haftanın 3 günü hentbola vakit ayırıyorum. Bizim için gerçekten büyük tutkuymuş hepimiz bunu anladık. Burası hepimiz için sıfırlanma aslında." dedi.

Balcı, dışarıda iş kadını, anne ve eş olduklarını ancak spor salonunda yalnızca hentbol oyuncusu olarak yer aldıklarını ifade etti.

Hemşire Funda Özdemir ise hentbol oynamanın heyecanını yıllar sonra tekrar yaşadığını dile getirdi.

Antrenmanlarda dünyayla ilişkisinin kesildiğini, huzur bulduğunu anlatan Özdemir, "Mental olarak zor bölümde çalışıyorum. İşin stresini atmak adına burası bana çok şey katıyor. Topun peşinde olmak bambaşka duygu. Aile ve iş sorunlarınızın olmadığı, her şeyden arındığınız ve kendi içinizde olduğunuz yerdesiniz." diye konuştu.

İstanbul'dan antrenmana geliyor

İstanbul'danTekirdağ'a 20 yıl sonra hentbol antrenmanlarına katılmak için gelen işletmeci Özge Çiçek de "inanılmaz eğlendiklerini" söyledi.

Hentbolun iş yaşamını ve sosyal hayatını pozitif yönde değiştirdiğini dile getiren Çiçek, "Antrenman yapıyoruz. İnanın koşa koşa geliyorum. İstanbul'da Beylikdüzü- Avcılar arası 'git' deseniz onlarca bahane bulurum ama buraya koşarak geliyorum." ifadelerini kullandı.

Özel bir eğitim kurumunda müdürlük yapan Aylin Avcu Kurt ise hentbol oynarken kendisini harika hissettiğini aktardı.

Takımın antrenörü Faruk Esen de oyuncu sayısının her geçen gün arttığını kaydederek "Amacımız kendi aramızdaki arkadaşlığımızı dostluklara çevirirken eski sporculuk günlerine dönüp aynı zamanda spor yapmak ve güzel vakit geçirmek. Bunun yanında bahar aylarında düzenlenen veteranlar turnuvalarına katılıp güzel tecrübeler ve dostluklar edinmek." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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