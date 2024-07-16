Tekirdağ'da Kanserden Hayatını Kaybeden Polis Memuru Günay Vardar İçin Tören Düzenlendi - Son Dakika
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Tekirdağ'da Kanserden Hayatını Kaybeden Polis Memuru Günay Vardar İçin Tören Düzenlendi

Tekirdağ\'da Kanserden Hayatını Kaybeden Polis Memuru Günay Vardar İçin Tören Düzenlendi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kanser hastalığı nedeniyle vefat eden polis memuru Günay Vardar için Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi. Vardar'ın cenazesi memleketi Edirne'ye gönderildi. Törene, vali, başsavcı, kaymakam, emniyet müdürü ve Vardar'ın yakınları ve mesai arkadaşları katıldı.

16.07.2024 14:35
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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kanser hastalığı nedeniyle 45 yaşında vefat eden polis memuru Günay Vardar için Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi.

Marmaraereğlisi Emniyet Müdürlüğünde görevli Vardar, dün akşam tedavi gördüğü Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Polis memuru Vardar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, tören için İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Törene katılan Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Vardar'ın yakınlarına ve mesai arkadaşlarına başsağlığı diledi.

Saygı duruşu ve okunan duaların ardından Vardar'ın cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Edirne'ye gönderildi.

Törene, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Şenol, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Bingül, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin, Vardar'ın yakınları, mesai arkadaşları ve emniyet personeli katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tekirdağ'da Kanserden Hayatını Kaybeden Polis Memuru Günay Vardar İçin Tören Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tekirdağ'da Kanserden Hayatını Kaybeden Polis Memuru Günay Vardar İçin Tören Düzenlendi - Son Dakika
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