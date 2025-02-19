Tekirdağ\'da Kar Yağışı Etkili Oluyor

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KAR, İL MERKEZİNDE DE ETKİLİ OLUYOR

Tekirdağ'ın yüksek ilçelerinde başlayan kar yağışı, il merkezi ile Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde de etkili oluyor. Tekirdağ il merkezinde kar yağışı nedeniyle vatandaşlar, duraklara sığındı. Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü şehirde kar yağışının gece boyunca etkili olacağı belirtildi. Kar yağışının etkili olduğu Saray ilçesinde pazarcılar alışveriş yapılmadığı gerekçesiyle tezgahlarını topladı.

EKMEK EVLERE GÖTÜRÜLDÜ

Kırklareli'nin kar yağışının yoğun olduğu Pınarhisar ilçesine bağlı Kaynarca beldesinde belediye, minibüslerle mahallelerde ekmek dağıttı. Belediye, yaşlı, engelli ve evlerinden çıkamayacak durumda olanların ekmeğini adreslerine götürdü.

Abdullah YALÇIN-Şenol AKSOY-Onur KAYA/TEKİRDAĞ,