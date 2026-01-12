Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Yoğun Kar Yağışına Karşı Tüm Birimleriyle Sahada - Son Dakika
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Yoğun Kar Yağışına Karşı Tüm Birimleriyle Sahada

12.01.2026 15:20  Güncelleme: 16:49
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışı sonrası ulaşımın aksamaması ve vatandaşların güvenliğini sağlamak için tüm ekipleriyle sahada. Fen İşleri, İtfaiye, Zabıta ve TESKİ ekipleri, 7/24 çalışmalarını sürdürüyor.

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, il genelinde etkisini gösteren yoğun kar yağışına karşı tüm birimleriyle geniş çaplı bir çalışma başlattı. Fen İşleri, İtfaiye, Zabıta ve TESKİ ekipleri, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların güvenliği için kentin dört bir yanında yoğun mesai yapıyor.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının ardından olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor. İl genelinde ulaşımın aksamaması ve can güvenliğinin korunması amacıyla başlatılan karla mücadele çalışmaları, şehrin en uç noktalarına kadar ulaşıyor.

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı; 65 personel, 10 adet kar bıçaklı ve tuz robotlu kamyon, 6 adet kar bıçaklı kamyon, 8 greyder ve 8 kepçe ile ana arterlerden ara sokaklara kadar yoğun bir çalışma yürütüyor. Ekipler, sadece yolları açmakla kalmıyor, buzlanma riskine karşı birçok noktada detaylı tuzlama işlemi gerçekleştiriyor.

Olası kaza ve mahsur kalma durumlarına karşı İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 11 ilçedeki tüm istasyonlarda tam kadro nöbet tutuyor. Şu ana kadar il genelinde herhangi bir olumsuz ihbarın bildirilmediği belirtilirken, ekipler her türlü acil duruma müdahale etmek için bekletiliyor. Aynı şekilde TESKİ ekipleri de altyapıda oluşabilecek donma ve arızalara karşı il genelinde teyakkuz halini sürdürüyor.

Zabıtadan trafik güvenliği denetimi

Zabıta Dairesi Başkanlığı Zabıta Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ise ulaşımın sağlıklı akışını sağlamak için 11 ilçede denetimlerini sıkılaştırdı. Sürücülerin güvenli seyahat etmesi için yönlendirmelerde bulunan ekipler, özellikle kış lastiği ve zincir kullanımı konusunda uyarılarda bulunuyor.

Yetkililer ise kış ekipmanı olmayan araçların trafiğe çıkmaması konusunda vatandaşlara çağrıda bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, çalışmalara ilişkin, "Büyük ailem, Tekirdağ'ım, yeni bir güne, yeni bir haftaya biz karla uyandık. Özlediğimiz ve beklediğimiz bir şeydi bu. Biraz ince ama çok mutluyuz. İnşallah devamı gelir. Şehrimize, toprağımıza, suyumuza inşallah bereketli olur. Ekiplerimiz, dün geceden beri 7/24 görev başındalar. Hem ulaşımın güvenliğini sağlamak hem buzlanma riskine karşı tuzlama ve yollarımızı açmak için görev başındalar, sahadalar. Tüm ekiplerimiz sahada. Herkese iyi haftalar, mutlu günler diliyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

