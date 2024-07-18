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Tekirdağ'da "Karacakılavuz Keşkek Şenliği" düzenlenecek.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenecek Karacakılavuz Keşkek Şenliği, 19-20 Temmuz'da misafirlerini ağırlayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, keşkek şenliği bölgenin tanıtımına katkıda bulunacak.

Şenliğin ilk gününde kortej yapılacak. Ardından resmi açılış töreni ve geleneksel keşkek ikramı gerçekleştirilecek.

İlk gün Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası ve Blues Of Balkan grubu sahne alacak.

Çeşitli etkinlikleri yapılacağı şenliğin ikinci gününde şarkıcılar Coşkun Sabah ve Tuğçe Kandemir konser verecek.

Süleymanpaşa'da yol onarım çalışması

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar ilçede devam eden çalışmaları inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çiftlikönü Mahallesi'nde inceleme ve tespitlerde bulunan Nallar, yol onarım ve bakım çalışmalarıyla ilgili personelden bilgi aldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Nallar, ekiplerin mahallede başladığı onarım çalışmalarını kısa süre içerisinde tamamlayacağını belirtti.

Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda çalışma planı hazırladıklarını aktaran Nallar, "İlçe genelinde ekiplerimizin çalışmaları sürüyor. Vatandaşlarımızdan gelen sorunları not ediyor ve çalışmalarımıza yön veriyoruz. Ekiplerimiz başladığı çalışmaları kısa süre içerisinde tamamlayacak."ifadelerini kullandı.

Nallar, daha sonra mahallede vatandaşlarla sohbet etti, istek ve talepleri dinledi.